Los concejales de Los Alcázares María del Carmen Vegara y Eufemio Pacheco, ante una cámara de vigilancia. Ayto.

Los ayuntamientos de la Región de Murcia instalan un millar de cámaras de vigilancia en solo cinco años

Veintiocho de los 45 municipios han puesto dispositivos en calles, plazas y parques para prevenir delitos

José Alberto González

José Alberto González

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:12

«La seguridad de nuestros ciudadanos es nuestra máxima prioridad. La instalación de este moderno sistema de cámaras de seguridad es un paso significativo para ... fortalecer nuestras medidas de prevención y respuesta a incidentes en todo el municipio», declaró en marzo de 2024 Pedro José Noguera, alcalde de Las Torres de Cotillas, al anunciar una inversión de 100.000 euros en dispositivos «para control de tráfico y protección de zonas públicas». Y hace solo dos semanas, el Ayuntamiento de Los Alcázares, cuyo alcalde, Mario Pérez Cervera, informó de una medida similar.

