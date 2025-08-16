Habilitarán este domingo el pabellón Cagigal de Murcia como refugio climático ante la alerta roja por calor El Ayuntamiento de la capital activa el plan de emergencias y pone en marcha una serie de medidas destinadas, especialmente las personas en situación de exclusión residencial

Imagen de archivo del pabellón Cagigal, que ha sido habilitado en otras ocasiones como refugio climático para personas sin hogar.

La Verdad Sábado, 16 de agosto 2025, 18:53 | Actualizado 19:37h.

Con motivo de la alerta roja por altas temperaturas declarada para este domingo, en la que se esperan temperaturas de hasta 45 grados, el Ayuntamiento de Murcia ha activado el plan de emergencias y ha organizado una serie de medidas para garantizar el bienestar de los colectivos con mayor vulnerabilidad en situación de exclusión residencial.

Estas incluyen la permanencia en los recursos de alojamiento nocturno de manera excepcional y durante toda la jornada de aquellas personas beneficiarias de estos. Asimismo, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (Semas) prestará atención durante las horas del día más calurosas a las personas en situación de calle, ofreciéndoles agua, gorras e información sobre los recursos disponibles a los que pueden acudir.

Finalmente, se habilitará el pabellón Cagigal como refugio climático, de 12.30 a 21 horas, aclimatándolo con sillas, aire acondicionado y reparto de agua y otros víveres. Además, se está contactando con las entidades del tercer sector dedicadas a la atención de colectivos vulnerables en situación de calle (Fundación Jesús Abandonado, Cáritas, etc.) para complementar la intervención social y lograr la máxima eficacia.

Por último, es necesario destacar que se trata de un dispositivo en el que están colaborando diferentes servicios municipales como son los Servicios Sociales, Deportes, Protección Civil, y Policía Local, para una óptima organización y desarrollo del mismo.