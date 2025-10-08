Llega la dana 'Alice' a la Región de Murcia: así afectarán las lluvias y tormentas Aemet activa desde este jueves los avisos por precipitaciones, que caerán durante todo el fin de semana

Murcia Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:42

La dana 'Alice' se aproxima al litoral mediterráneo español y, por tanto, a la Región de Murcia, donde va a dejar lluvias intensas desde este jueves y durante todo el fin de semana. No es una dana (depresión aislada en niveles altos) más, como su propia designación indica, ya que a partir de ahora Aemet va etiquetar con nombre propio a estos fenómenos cuando se espere que tengan más impacto. De hecho, en la mayoría de zonas habrá alerta amarilla por tormentas .

Este miércoles será el último día de sol y cielos despejados en la Región de Murcia. Las temperaturas llegarán a rozar los 30 grados en puntos del interior como Murcia, por lo que será un día prácticamente veraniego, pero este tiempo tiene los días contados. Como avisa la Aemet, el cambio de tiempo se producirá ya el jueves.

Los avisos se activarán en la Región de Murcia a partir de las 11 de la mañana. La alerta naranja, la más alta, afectará al Campo de Cartagena y Mazarrón por precipitaciones que pueden alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. El resto de la Región de Murcia está en nivel amarillo, aunque con diferencia. El pronóstico es de hasta 25 l/m2 en una hora en la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Y en el Altiplano y el Noroeste, de 20. En todos los casos, las lluvias y tormentas más intensas se esperan desde media mañana.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Lluvias muy fuertes y persistentes en el tercio oriental peninsular y Baleares.



Situación de inestabilidad prolongada, en la que entra en juego la dana Alice.



¡Precaución! ¡Puede haber inundaciones y crecidas repentinas!



Las lluvias seguirán siendo persistentes durante la jornada del viernes, cuando el aviso de la Aemet solo se levanta en el Altiplano y el Noroeste, aunque en todos esos municipios seguirán cayendo las precipitaciones. En el resto de la Región de Murcia, tanto en la costa como Murcia, Lorca y municipios vecinos, el aviso amarillo se mantendrá durante todo el día por lluvias de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora y 80 en 12 horas.

Las lluvias no se marcharán durante el fin de semana, cuando la probabilidad de precipitaciones roza el 100% en todas las comarcas de la Región de Murcia. Aún no hay avisos activados para esos días, pero porque lo normal es que la Aemet los anuncie unos dos días antes. La probabilidad no bajará hasta el domingo y el lunes, cuando desciende levemente hasta el 80% o el 75%, por lo que es muy posible que sigan cayendo precipitaciones. En principio, aunque el pronóstico puede variar, habrá que esperar al martes para que vuelva a salir el sol.

Las temperaturas bajan

La dana 'Alice' provocará una considerable bajada de las temperaturas desde este jueves, cuando las máximas oscilarán en torno a los 25 grados. La jornada más fresca será el viernes, con máximas que apenas rebasarán los 20ºC. El sábado y el domingo, los valores estarán levemente por encima. Habrá pocas diferencias entre los días y las noches, cuando las mínimas estarán ligeramente por encima de los 15 grados.