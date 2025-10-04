Vuelven las lluvias a la Región de Murcia: cambio de tiempo en el inicio de la próxima semana Las temperaturas bajarán tras alcanzar valores veraniegos este sábado, cuando se han rozado los 35 grados

A.G.B. Murcia Sábado, 4 de octubre 2025, 20:41

El otoño ha empezado con muchos contrastes en el tiempo de la Región de Murcia. A principios de esta semana, borrasca Gabrielle dejó inundaciones y provocó varios rescates en varias zonas. Los municipios de la Vega Media fueron los más afectados por la tormenta, aunque todas las comarcas llegaron a estar bajo alerta naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Desde entonces, el calor ha vuelto, pero ya se avecina otro cambio de tiempo con más lluvias.

Las nubes y las tormentas se marcharon a partir del miércoles, dejando paso al sol que reina en los cielos de la Región de Murcia este fin de semana. Las temperaturas han subido con el paso de los días hasta niveles propios de verano, que han alcanzado su pico durante la jornada de este sábado. Según los registros de las estaciones de la Aemet, varios puntos del interior han rozado los 35 grados. La máxima se ha registrado en Molina de Segura, con 34,8 grados, mientras que Murcia, Totana, Fuente Álamo, Archena y Cieza también han superado los 34ºC.

☔ El próximo lunes volverá la #lluvia a la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Almería: hasta 10 l/m2 previstos. https://t.co/DV7G2DSQcU — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 3, 2025

El día ha sido tan caluroso que casi se viven noches tropicales en pleno mes de octubre. Águilas ha notificado una mínima de 19,6 grados y Murcia se ha quedado en 19,3. Son temperaturas muy altas para esta época del año, aunque a partir del domingo el mercurio empezará a bajar progresivamente hasta niveles más propios de este otoño.

Cuándo lloverá en la Región de Murcia

A partir de este domingo, las máximas bajarán por debajo de los 30 grados, aunque aún seguirán por encima de los 25. Es decir, nada de frío otoñal. Sin embargo, los cielos se irán cubriendo y las primeras lluvias pueden llegar a partir de la noche del domingo a Cartagena y los municipios del Mar Menor, según avanza el pronóstico de la Aemet.

En el resto de la Región de Murcia, las precipitaciones llegarán durante la madrugada y la mañana del lunes. Durante esas horas, las precipitaciones están prácticamente garantizadas, ya que la probabilidad roza o alcanza el 100% en Murcia, Molina de Segura, Lorca, Caravaca de la Cruz, el resto del Noroeste y todo el litoral. Solo en el Altiplano las opciones son ligeramente más bajas.

Con el paso de las horas, los cielos empezarán a abrirse, aunque por la tarde aún pueden caer algunas precipitaciones durante la tarde en la costa de la Región de Murcia. Eso sí, el lunes será un paréntesis. El martes volverá el sol y, aunque no hará tanto calor como este sábado, las máximas también se mantendrán por encima de los 25 grados. En Murcia incluso se rozarán los 30ºC.