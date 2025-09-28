Los coletazos del huracán Gabrielle dejan en alerta naranja mañana a la Región de Murcia Se prevén tormentas y precipitaciones que alcancen los 30 litros en una hora

M. García Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:31 | Actualizado 20:27h.

La Región de Murcia estará este lunes prácticamente al completo bajo alerta naranja por la llegada de los restos del huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca y que ya ha entrado en la Península Ibérica y que dejará fuertes lluvias y tormentas en el este del país.

Las comarcas del Altiplano, Noroeste, Vega del Segura y Valle del Guadalentín permanecen en aviso naranja por abundantes precipitaciones, que serán más probables durante la tarde y que pueden alcanzar los 30 litros en una hora. La alerta estará activa desde las 12.00 horas hasta la medianoche, cuando pasará a nivel amarillo.

Según indica la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones más intensas se podrían producir a lo largo de la madrugada y podrían caer en forma de granizo. Los vientos serán flojos, en dirección sur o sureste en las horas centrales, pero serán moderados en el litoral de la Región.

En cambio, en el área del Campo de Cartagena y Mazarrón no se prevén lluvias tan intensas y estarán bajo aviso amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros en una hora.

Este episodio afectará especialmente a la provincia de Valencia, que ya sufrió hace poco menos de un año la dana, a Tarragona y el norte de Castellón, donde la Aemet ha activado el aviso rojo, ya que se podrían registrar precipitaciones acumuladas que lleguen hasta los 300 litros por metro cuadrado, con intensidades torrenciales.

Mejora durante el martes

La situación meteorológica mejorará a lo largo del martes. Aunque también se podrán registrar lluvias, serán mucho más débiles que el día anterior y la alerta amarilla solo estará activa en la Región de Murcia hasta las siete de la mañana. Con el avance del día la nubosidad disminuirá y las precipitaciones remitirán al final de la jornada.

Los cielos continuarán cubiertos a lo largo de la semana, y la Aemet no descarta que se produzcan más lluvias, pero estas serán escasas y estarán localizadas en el interior de la Región de Murcia, que entra en el otoño con una bajada de temperaturas que dejará las mínimas por debajo de los 20 grados. En los casos de Caravaca de la Cruz y Yecla, los termómetros llegarán a bajar hasta los 12 y 13 grados, respectivamente.