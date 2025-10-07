Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios La empresa 'outlet' cuenta con más de 260 tiendas

L. G. Martes, 7 de octubre 2025, 17:34 | Actualizado 17:57h.

Desde que se abrió en Madrid en 2015 el primer supermercado Primaprix, su expansión por España y Europa no ha parado: en diez años, han llegado a construir 260 tiendas. Sin embargo, hasta ahora no había llegado a la Región de Murcia. La empresa, conocida nacionalmente por sus precios muy bajos, es considerada más que un supermercado, un outlet.

Los supermercados Primaprix se caracterizan por vender primeras marcas a precios muy rebajados, debido a que la compañía adquiere los excedentes de las marcas, las liquidaciones de stock o productos descatalogados en el mercado europeo para poder ofrecer descuentos de hasta el 70% en productos de estética, alimentación y productos del hogar.

En este 'outlet de marcas' se puede encontrar desde maquillaje de marca Maybelline hasta cereales o comida de países latinoamericanos. «Encontrará desde snacks hasta cosmética, pasando por hogar o refrigerados, todo a precios que sorprenden», explica la propia empresa. Con tiendas en Madrid, Bilbao, Barcelona o Paris, ahora esta cadena llega a Murcia. Se ha programado la apertura para el 9 de octubre de este año, según ha comunicado la propia empresa por redes sociales.

Este nuevo local se ubicará en la avenida de la Justicia, número 1, en una zona con otras grandes cadenas como Burger King y Popeyes. El día de la inauguración, según afirma la empresa en redes, estará acompañado regalos exclusivos y sorpresas, como suelen hacer en la apertura de nuevas tiendas de cada ciudad. Su horario será de 9 de la mañana a las 21.30 horas.