Llega a la Región de Murcia una masa de aire polar: bajada de temperaturas y frío tras las tormentas El inicio del otoño provocará un brusco cambio de tiempo y las mínimas caerán hasta los 10 grados en algunas zonas

A.G.B. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El paso del verano al otoño ha llegado acompañado de un repentino cambio de tiempo en España. Y también en la Región de Murcia. En primer lugar, con las tormentas que sacudieron con lluvia y granizo los municipios del interior durante la tarde del domingo. Además, cuando se marchen las lluvias, entrará una masa de aire polar que hará caer las temperaturas lejos del calor veraniego que seguía instalado la semana pasada. Es decir, el fresco se empezará a notar y habrá que rescatar alguna chaqueta para salir de casa por la mañana. En algunas zonas de interior, pasarán las primeras noches con frío.

Este inicio de semana y del otoño, que arranca este lunes por la tarde, volverá a estar marcado por las lluvias. La Aemet activo un aviso amarillo y otro naranja por tormentas, esta vez para toda la Región de Murcia, que estará en vigor desde las 22 horas del lunes hasta las 8 de la mañana del martes. La alerta prevé precipitaciones intensas que pueden acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora. El Sureste es el epicentro de esta borrasca, ya que la vecina provincia de Almería también está bajo aviso amarillo.

Ampliar Tormentas en Mula este domingo. José A. Rodríguez / MeteOrihuela

El pronóstico de la Aemet espera que las lluvias se marchen a lo largo de la jornada del martes. Sin embargo, aunque los cielos se abran y el sol vuelva a asomar, el calor no será tan intenso como la semana pasada, cuando las máximas llegaron a alcanzar los 35 grados, unos valores propios de los meses de julio y agosto.

Portales como Meteored avanzan que la llegada de una masa de aire polar se dejará notar por toda España, lo que provocará un notable descenso de las temperaturas. En la Región de Murcia, las máximas rebasarán ligeramente los 25 grados en localidades como Murcia y Molina de Segura. Y los 30 grados no se volverán a alcanzar, como mínimo, hasta el viernes, cuando pueden volver a repuntar los valores térmicos a niveles propios de verano.

Predicción semanal:



➡️De lunes a miércoles ⛈️: ambiente fresco con chubascos en Baleares, extremo norte y sureste peninsular; algunos de fuerte intensidad y con tormenta.



➡️De jueves a domingo 🌞: ambiente cálido y estable; comienzo del popular veranillo de San Miguel. pic.twitter.com/SgPBxqjDra — AEMET (@AEMET_Esp) September 22, 2025

Hasta entonces, el bajón de las temperaturas será generalizado. Lorca, el Altiplano, Cartagena y el resto del litoral también se quedarán en máximas en torno a los 25 grados, mientras que Caravaca y el Noroeste se mantendrán levemente por debajo. Es decir, unos 10 grados menos que hace menos de una semana. También se notará el fresco de madrugada, ya que no se esperan noches tropicales. Las mínimas bajarán por debajo de los 20 grados y en las comarcas más frías, estarán por debajo de los 15 grados. Las mínimas se concentrarán en los municipios de Caravaca y Jumilla, donde se esperan temperaturas de apenas 10 grados.

En general, el inicio del otoño provocará un drástico cambio de tiempo, que dejará atrás por unos días el tiempo veraniego. Inestabilidad, lluvias, nubes y un claro descenso de las temperaturas. Eso sí, quizás no por mucho tiempo, ya que los primeros pronósticos apuntan a máximas que volverán a superar los 30 grados el próximo fin de semana. Es decir, el conocido como veranillo de San Miguel.