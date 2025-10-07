Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves La Aemet activa avisos en toda la Comunidad por fuertes lluvias que pueden descargar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora

A.G.A. Martes, 7 de octubre 2025, 12:39 | Actualizado 13:22h. Comenta Compartir

Las lluvias volverán a hacer acto de presencia en la Región de Murcia esta semana. Después de las precipitaciones que estuvieron presentes este lunes en muchos puntos de la Comunidad, un nuevo frente tormentoso llegará este jueves (9 de octubre) y, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), traerá inestabilidad a los 45 municipios de la Región. De esta manera, la Aemet ha activado la alterta amarilla en toda la Comunidad y avisa de la posibilidad de que se produzcan tormentas que podrán descargar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Toda la Región estará con aviso amarillo desde las 11 de la mañana del jueves. En el caso de las comarcas del Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín y Lorca y Águilas, la alerta estará vigente hasta las 21.00. Por su parte, en el Campo de Cartagena y Mazarrón el aviso empezará a las 11.00 horas y finalizará a las 12 de la noche.

Desde la Aemet indican que un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas, de forma puntual, tormentas de intensidad superior a la estimada.

Aunque los avisos de Meteorología en la Región de Murcia, de momento, solo son para este jueves, la probabilidad de lluvia se extenderá a los siguientes días. De esta manera, para el viernes y el sábado también se esperan chubascos generalizados, con probabilidades que oscilarán entre el 70 y el 85%. De cara al domingo, las lluvias se espera que pierdan fuerza. Las posibilidades de que se produzcan tormentas bajan hasta el 50% en la mayor parte de la Región.

La llegada de las tomentas también afectará a las temperaturas, que experimentarán un descenso generalizado en toda la Región de Murcia. Por lo tanto, las máximas se situarán el jueves por debajo de los 25 grados, mientras que las mínimas no alcanzarán los 20, unos valores propios del otoño y alejados del calor con el que comenzó octubre en muchos puntos de la Comunidad.