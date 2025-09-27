Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo Meteorología prevé que se acumulen hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en varias comarcas

Peatones se protegen de la lluvia al caminar por el centro de Murcia, en una imagen de archivo.

Vuelve la lluvia a la Región de Murcia. Los previsiones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que será a partir de la tarde de este domingo cuando las nubes comiencen a oscurercer el cielo en varios puntos de la Comunidad. No se descarta que en zonas del interior esta nubosidad vaya acompañada de precipitaciones débiles.

Sin embargo, será el lunes cuando las precipitaciones sean las protagonistas de la jornada en todo el territorio regional, especialmente durante la tarde, cuando se espera que la lluvia vaya acompañada de tormentas.

De hecho, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas en varias comarcas de la Región de Murcia al prever que se lleguen a acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. En concreto, el lunes las zonas más afectadas y en aviso amarillo desde las 12.00 hasta la medianoche serán la comarca del Noroeste, el Altiplano y la Vega del Segura.

En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en descenso generalizado y no superarán los 26-27 grados en Murcia, Lorca y Cartagena e incluso los 21 en Caravaca y Yecla. Las mínimas se mantendrán sin cambios por debajo de los 20 grados.

De cara al martes, la Aemet no espera que las nubes dejen paso al sol ya que prevé que continúen los chubascos en toda la Región de Murcia, acompañados ocasionalmente de tormentas. Por el momento no se ha activado ningún aviso, aunque no se descarta que pueda hacerlo en las próximas horas. Las temperaturas se mantendrán estables.

Será el miércoles por la tarde cuando la lluvia comience a dar un poco de tregua y hacia el final de la tarde se despejará el cielo. No obstante, el jueves por la mañana aún se esperan precipitaciones débiles en gran parte de la Región de Murcia, que remitirán hacia el mediodía.