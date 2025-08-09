La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La regidora jumillana entra, este viernes, al salón de plenos municipal. Andrés Molina / AGM

La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar

Severa González afirma que los técnicos municipales decidirán sobre la legalidad del cambio de uso en las sedes deportivas, ante la polémica por el veto a los actos religiosos

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Jumilla

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:23

«Lo único que quieren es celebrar sus rezos y sus cultos; y este Ayuntamiento no se los va a prohibir. Si necesitan un espacio ... público, que lo van a necesitar, este Ayuntamiento, si reúne los requisitos técnicos, se lo va a ceder como al resto de colectivos». La alcaldesa de Jumilla, Severa González, lleva unos días frenéticos y este viernes no fue diferente. La aprobación de la moción que prohíbe el uso de las instalaciones deportivas municipales para actividades religiosas, que sacó adelante el PP tras enmendar en el Pleno de julio una propuesta de Vox, ha llevado a medios nacionales e internacionales hasta las puertas del Consistorio en unos días en los que Jumilla da inicio a la Fiesta de la Vendimia.

