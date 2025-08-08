La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ángel Gabilondo, en una imagen de archivo. EFE

El Defensor del Pueblo pide información a la alcaldesa de Jumilla por el veto

Ángel Gabilondo ha solicitado información a la regidora para conocer el contenido del acuerdo

LA VERDAD

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:07

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha dirigido a la alcaldesa del municipio de Jumilla para solicitar información sobre la prohibición de llevar a cabo celebraciones religiosas en instalaciones municipales, tras la moción aprobada en el último Pleno municipal.

A través de esta actuación de oficio, el Defensor del Pueblo quiere conocer «el contenido del acuerdo adoptado por el Pleno municipal del pasado 6 de agosto con la indicación de las medidas previstas a fin de facilitar el ejercicio de los actos de culto a las confesiones religiosas que, por sus singulares características, hayan de ser celebrados en lugares públicos tales como pabellones o polideportivos».

