Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027

Más de un año ha costado llegar a este punto, al menos desde que tuviera lugar la licitación del proyecto. Pero por fin, y salvo ... contratiempo que tendría, como se suele decir, delito, ya se encuentran adjudicadas las obras de urbanización de la fase 0 del soterramiento del ferrocarril o, lo que es lo mismo, de construcción del llamado bulevar de Santiago el Mayor y de la senda verde hasta Camino de Tiñosa. Así aparece ya recogido, desde hoy, en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado, tras la decisión adoptada por la mesa de contratación de la sociedad tripartita Murcia Alta Velocidad.

Finalmente, el lote 1, que es el que incluye el tramo entre Torre de Romo y Ronda Sur será ejecutado por la empresa Orthem, propiedad del Grupo la Generala, que se ha hecho con el contrato por un montante de 5,085 millones de euros. Precisamente Orthem fue la que impugnó la anterior adjudicación ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales -realizada hace meses a Ferrovial- al no considerar justificada una baja temeraria. Este recurso fue finalmente estimado y ahora ejecutará el proyecto la segunda empresa mejor posicionada entonces, Orthem.

En cuanto al lote 2, que se ocupa en el tramo más naturalizado del proyecto, este será ejecutado por la UTE formada CHM Obras e Infraestructuras y ACSA, que se hace con el encargo por un precio de 4,925 millones de euros incluidos. Salvo una nueva impugnación y suspensión, algo que no tendría lógica a la luz del recurso que acaba de ser resuelto, lo que resta es la firma del contrato y el replanteamiento de la obra antes de comenzar los trabajos a principios del año próximo.

Por tanto, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de ambos lotes es de 11 meses, la urbanización de esta zona de la ciudad, que ya había visto caer una barrera histórica, pero que solo seguía vislumbrando su potencial como entorno urbano integrado, estará lista al fin de 2027, acabando con la desolada explanada existente en este área desde la desaparición de las vías del tren, hace ya varios años.