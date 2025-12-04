La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ámbito en el que se desarrollará el bulevar de Santiago el Mayor, en Murcia. Nacho García

Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027

La recurrente Orthem se hace con el contrato para ejecutar el tramo más urbano, mientras que la senda verde será desarrollada por la UTE de CHM y ACSA

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:13

Comenta

Más de un año ha costado llegar a este punto, al menos desde que tuviera lugar la licitación del proyecto. Pero por fin, y salvo ... contratiempo que tendría, como se suele decir, delito, ya se encuentran adjudicadas las obras de urbanización de la fase 0 del soterramiento del ferrocarril o, lo que es lo mismo, de construcción del llamado bulevar de Santiago el Mayor y de la senda verde hasta Camino de Tiñosa. Así aparece ya recogido, desde hoy, en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado, tras la decisión adoptada por la mesa de contratación de la sociedad tripartita Murcia Alta Velocidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  2. 2 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  3. 3 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  4. 4 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  5. 5

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  6. 6 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025
  7. 7

    Un Real Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa
  8. 8 Descubierto un zoo clandestino en malas condiciones sanitarias en Lorca: un emú, un burro y pavos reales
  9. 9 Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza
  10. 10

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027

Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027