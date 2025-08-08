La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tres ciudadanos caminan por Jumilla, preparada para sus fiestas patronales en plena polémica por los actos religiosos musulmanes, ayer. Marcial Guillén / EFE

El veto de PP y Vox a festejos islámicos en Jumilla desata una tormenta política y social

Los populares no lo ven «racista» como critica el Ministerio, y los de Abascal lo llevarán a más municipios

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:40

Dos puntos de una enmienda de una moción aprobada en un Pleno municipal por un ayuntamiento ubicado en los límites de una comunidad uniprovincial en ... la periferia de España. Eso es lo que ha situado de nuevo a la Región, y en concreto a Jumilla, en el foco mediático nacional (incluso internacional) y eso es lo que este jueves tuvo que volver a justificar el PP, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal en Jumilla. Porque, bajo la aparente neutralidad de un cambio normativo sobre el uso de instalaciones deportivas y la voluntad de promover las tradiciones nacionales y locales, las acusaciones de inconstitucionalidad, racismo e islamofobia se han sucedido en cascada. Desde el Gobierno central de PSOE y Sumar, a partidos como Podemos y su denuncia a la Fiscalía, diferentes ONG y organizaciones de cooperación internacional, y también las comunidades islámicas y asociaciones de ciudadanos de esta religión, respaldados incluso por la Iglesia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El avistamiento de un tiburón provoca el revuelo de los bañistas en una playa de Mazarrón
  2. 2 La oxidación de la torre Sol y Mar de Santiago de la Ribera cuesta a los vecinos más de 1,2 millones de euros
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre en una céntrica calle de Archena
  4. 4 Detenido un repartidor por apropiarse de envíos por valor de más de 5.000 euros en Alcantarilla
  5. 5

    Empresarios jumillanos ofrecen sus instalaciones a la comunidad musulmana para realizar sus rezos
  6. 6 Cuatro establecimientos de Murcia estrenan sus recuperadas terrazas covid
  7. 7 Multan a un camionero por sextuplicar la tasa máxima de alcohol en Murcia
  8. 8

    David Baños: «Me dejo guiar mucho por lo que me pide el corazón»
  9. 9

    Goiria tendrá 3 millones para devolver al Real Murcia a la élite
  10. 10 Antonio David, el pivote que completa la medular del Murcia, ya es futbolista grana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El veto de PP y Vox a festejos islámicos en Jumilla desata una tormenta política y social

El veto de PP y Vox a festejos islámicos en Jumilla desata una tormenta política y social