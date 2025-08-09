La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Severa González, alcaldesa de Jumilla, en el Pleno municipal celebrado el miércoles 6 de agosto en el que se aprobó el Presupuesto de 2025. Javiera Carrión

Gobierno y Comunidad están facultados para impugnar la limitación de las celebraciones religiosas en Jumilla

La administración local tendrá que iniciar el trámite de modificación de la ordenanza con un informe jurídico y técnico que la justifique, que podría ser recurrido por la vía contencioso-administrativa

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:22

El cambio normativo que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Jumilla para limitar el uso de instalaciones deportivas públicas para eventos religiosos aún se ... expone a un largo trámite e, incluso, puede acabar en los tribunales una vez resuelto. Con la ley en la mano, tanto el Gobierno central como el de Comunidad autónoma están facultados para tumbar la modificación por parte del Ayuntamiento de Jumilla del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales, en vigor desde 2013 y ya modificado en 2020. Lo contempla el artículo 63 de la ley de bases de régimen local, estas dos administraciones «podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico». Y no solo ambos gobiernos, sino también «los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos» podrán optar por la vía contencioso-administrativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Sangonera la Verde
  2. 2 Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco
  3. 3 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  4. 4

    El veto de PP y Vox a festejos islámicos en Jumilla desata una tormenta política y social
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  6. 6 Una mujer y una niña de 9 años, en estado grave tras chocar contra un camión en Murcia
  7. 7 El murcianismo rompe su techo: el club alcanza la cifra más alta de abonos de su historia en la tercera categoría
  8. 8

    Acelerón a las obras de la ampliación del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos para que abra antes de un año
  9. 9 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  10. 10 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Gobierno y Comunidad están facultados para impugnar la limitación de las celebraciones religiosas en Jumilla

Gobierno y Comunidad están facultados para impugnar la limitación de las celebraciones religiosas en Jumilla