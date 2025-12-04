La Audiencia inicia el juicio contra el joven acusado de asfixiar a la madre de uno de sus empleados en El Palmar El hijo de Maravillas S., aunque fue inicialmente acusado de participar en el crimen, quedó exculpado y se sentará en el estrado solo para responder de su presunta participación en el robo a la víctima

La muerte de Maravillas M., brutalmente asesinada en su casa de la pedanía murciana de El Palmar en septiembre de 2023, llega a estrados. La Audiencia Provincial tiene previsto seleccionar este viernes el jurado popular que deberá dirimir el terrible crimen de esta mujer de 63 años, que quedó grabado al detalle por las cámaras de seguridad de la vivienda de la víctima.

En el banquillo se sienta como presunto homicida Bryan L.R., jefe del hijo de la víctima en un establecimiento de comida rápida de la capital, que afronta hasta 28 años de prisión. Le acompañará el propio hijo de la víctima, Alejandro S., que aunque llegó a permanecer alrededor de dos meses en prisión provisional como sospechoso de participar en el crimen, solo está acusado finalmente de su presunta participación en el robo a la víctima. El fiscal descarta que el joven -que está siendo defendido por el abogado Evaristo Llanos- planease el crimen junto a Bryan y sostiene que no podía «vaticinar el desenlace de los hechos». Alejandro afrontará una pena de tres años de cárcel como presunto cooperador necesario en el violento asalto que originó el crimen de El Palmar.

Tras la selección del jurado popular está previsto que este mismo viernes comience la declaración de los dos acusados. La vista continuará la próxima semana con la declaración de numerosos testigos, como familiares y amigos de la víctima, policías nacionales y locales; y peritos, como los forenses que realizaron la autopsia de la víctima.

«Te reviento la cabeza»

«O me das ahora mismo todo el dinero que tienes en casa o te reviento la cabeza». Ese es uno de los gritos que Maravillas escuchó en el mediodía del 10 de septiembre de 2023 nada más abrir la puerta de su casa, en la Avenida República Argentina, junto a Primero de Mayo, una de las principales arterias de El Palmar. El reloj marcaba las 15.13 horas.

Solo unos minutos antes las cámaras habían captado al hijo de la víctima, Alejandro S., abandonando la casa. El fiscal sostiene que el joven, nada más dejar la vivienda, le entregó las llaves a su antiguo jefe, Bryan L. R., con quien presuntamente se había puesto de acuerdo para robarle a su madre, que había recibido recientemente un dinero por el fallecimiento de su marido –el padre de Alejandro–. Los acusados sabían que Maravillas guardaba ese pellizco bajo el techo de su casa y supuestamente habían esbozado un plan para hacerse con él y repartírselo.

Nada más adentrarse en la vivienda pertrechado con guantes, una gorra, una braga y un arma corta en una mano, Bryan inició supuestamente un forcejeo con Maravillas, que trató de defenderse. En un momento determinado, el asaltante le advirtió: «Para, para, que te meto un tiro». Y le hizo a la víctima una alusión a su hija que lleva a Maravillas a atar cabos y a reconocer a Bryan.

La víctima, explica el fiscal, gritó pidiendo auxilio, por lo que el joven le tapó la boca con la mano izquierda para impedir que continuara gritando. Después, le dio un fuerte golpe en la cabeza con el revólver que llevaba en la mano derecha, provocando que la mujer comenzara a sangrar. El agresor, sostiene el Ministerio Público, continuó entonces golpeándola «incesantemente», al tiempo que le exigía una y otra vez que le entregara el dinero.

«Yo no sé. A tu hijo se le fue la boca y te puedo decir que él dijo que tenía 20.000 o 30.000 euros en su casa y es por eso por lo que me ha mandado a mí», explicó Bryan a la víctima, mientras continuaba con su cruel ataque, dándole golpes en la cabeza hasta que Maravillas quedó inmovilizada en la escalera de la casa. Allí, explica el fiscal, el presunto homicida siguió dándole patadas en la cabeza y le hizo dos cortes en el cuello con dos cuchillos que había en la casa. Cuando se percató de que la mujer aún respiraba, le tapó la cabeza con una bolsa de basura de plástico con el fin de asfixiarla, logrando su objetivo poco después.

Bryan, con los bolsillos vacíos, supuestamente trató entonces de huir, subiendo las escaleras de la casa hasta llegar a la terraza, desde donde saltó a la vivienda contigua, en la que residen los padres de la víctima. Alertado por los ruidos, el padre de Maravillas subió a la terraza y halló allí al acusado, que le hizo caer al suelo de un fuerte empujón.

La Fiscalía concluye que la muerte de esta vecina de El Palmar se produjo por la conjugación de la asfixia, la afectación de centros neurológicos vitales derivada del traumatismo craneoencefálico y el shock traumático e hipovolémico que le provocaron las múltiples contusiones recibidas en la cabeza y el cuerpo.