Cambio de tiempo en la Región de Murcia: de la dana y las tormentas al calor veraniego Las temperaturas subirán durante los próximos días hasta alcanzar niveles muy por encima de lo normal en esta época del año

La Región de Murcia está atravesando un mes de octubre de grandes contrastes en el tiempo. Los días de sol y máximas por encima de 30 grados se han alternado con danas, lluvias y tormentas que han dejado grandes cantidades de agua en varias zonas. Es decir, cambios constantes en el tiempo que se han producido con apenas unos pocos días de diferencia. Y ya se está adentrando en la Región de Murcia otro cambio de tiempo.

Aún son visibles las consecuencias de la dana, que golpeó con fuerza el pasado fin de semana, sobre todo a los municipios del Mar Menor. De hecho, aún no se ha recuperado el suministro de agua potable en los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, donde 100.000 vecinos llevan casi una semana sin poder beber ni ducharse con agua del grifo en su casa, entre otras actividades básicas.

Aunque el pronóstico apuntaba a que las lluvias seguirían cayendo en la Región de Murcia durante casi toda esta semana, las nubes han dado una tregua y tras las tormentas del fin de semana, las precipitaciones registradas han sido muy escasas. Ya se ha recuperado la estabilidad en todos los municipios, donde las temperaturas están subiendo. Este sábado se registran temperaturas primaverales en las estaciones de la Aemet, con máximas por encima de los 25 en localidades como Mazarrón, Totana, Alhama, Fuente Álamo y Murcia. La máxima se la ha quedado Molina de Segura, que ha alcanzado los 26,5 grados.

🌡️🌤️ ¡Más de 30 ºC! En algunas provincias volverán a sacar la manga corta durante la semana que viene, e incluso podrían registrarse noches tropicales.



👇 La previsión de Duncan Wingen.https://t.co/7NjCeLES6t — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 17, 2025

Pese a que se acerca el mes de noviembre y se va a cumplir un mes de otoño, el mercurio va a seguir subiendo en los próximos días. La previsión de la Aemet apunta a que las máximas superarán los 30 grados en la Región de Murcia la próxima semana. El repunte se notará sobre todo a partir del lunes, cuando ya se rozará ese umbral en Murcia, Lorca y los municipios de su entorno. El resto de la Región se quedará ligeramente por debajo, mientras que Cartagena y la costa oscilará en torno a los 25 grados.

La subida de las temperaturas será progresiva a lo largo de la semana, lo que puede dejar máximas de 30 grados incluso en las comarcas más frías del Noroeste y el Altiplano. Es decir, valores muy por encima de lo normal en esta época del año. Las máximas se esperan en Molina de Segura, que puede llegar a los 34 grados, según la Aemet, lo que supondría un nivel casi de récord para un mes de octubre. También se notará este cambio de tiempo en las temperaturas nocturnas, que no serán nada frías para esta época del año. En la Vega del Segura, las noches serán cercanas a los 20 grados que marcan las noches tropicales.