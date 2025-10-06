La Región de Murcia tuvo una temperatura media en septiembre de 23,4 grados pese a las lluvias Molina de Segura registró precipitaciones de carácter torrencial al acumular más de 140 litros durante la llegada de los restos del huracán Gabrielle

Puede que las lluvias de final de mes dejen en los murcianos la sensación de que septiembre no ha sido tan caluroso como en otros años, pero una vez más los datos dejan patente lo contrario. La Región de Murcia despidió septiembre como el tercero más cálido del siglo XXI, por tan solo una décima tras los de 2022 y 2014, y el octavo desde que se tienen datos. La temperatura media mensual fue de 23,4 grados, lo que supone una variación de 1,6 grados más de la media, según el avance mensual climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad.

Destaca el período del 10 al 21 de ese mes por temperaturas máximas que estaban muy por encima de lo habitual y que llegaron a una anomalía de más de cinco grados de diferencia de la media. El día que más calor hizo fue el 4, cuando se alcanzaron los 38,5 grados en Alcantarilla; mientras que la mínima se registró en Benizar, en Moratalla, el 29, con 16,5 grados.

En los observatorios de San Javier, Murcia y Alcantarilla, se han anotaron 17 ,15 y 12 noches tropicales respectivamente.

Precipitaciones

En cuanto a las lluvias, de media en la Región de Murcia hubo más de 26 litros por metro cuadrado, lo que suponen valores normales para esta época del año. Sin embargo, las tormentas de final de mes, que llegaron con los coletazos del huracán Gabrielle, dejaron valores mucho más elevados en ciertos puntos de la Comunidad, como por ejemplo en Molina de Segura, que se llevó lo peor de la borrasca y donde se sobrepasaron los 140 litros.

También hubo grandes acumulaciones de agua en Calblanque, Lorquí y Murcia. Así, el 68% de las lluvias que cayeron en septiembre se concentró entre los días 29 y 30 de septiembre, y algunas de ellas tuvieron carácter torrencial. Además, parte de ellas también llegaron en forma de granizo, dejando un manto blanco en puntos de Sierra Espuña.

Por último, en el observatorio de Murcia se anotaron cuatro días de lluvia con depósito de barro, principalmente durante la segunda semana del mes.