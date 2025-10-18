La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen aérea del Mar Menor, el pasado domingo tras la dana. Vicente Vicéns / AGM

El nivel de clorofila se dispara en el Mar Menor y aviva el temor a la 'sopa verde'

El IEO eleva su cálculo sobre la entrada masiva de agua y sedimentos con nitratos y fosfatos y avisa de que «se han alcanzado de forma súbita hasta 12 microgramos por litro» de clorofila. Son valores registrados «solo en eventos anteriores» de explosión de microalgas

José Alberto González

José Alberto González

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:58

Crece el temor a la 'sopa verde' en el Mar Menor. Los científicos del Proyecto Belich, que coordina el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), ... han advertido de que la entrada enormes cantidades de agua dulce, nutrientes y sedimentos en la laguna durante la reciente dana ha disparado el nivel de clorofila, lo que puede causar otro episodio de explosión incontrolada de microalgas o como 'sopa verde' y romper el equilibrio inestable del ecosistema. Hace nueve años, en octubre de 2016, un fenómeno de este tipo que llevó al Mar Menor a un estado de colapso ecológico por eutrofización y provocó una mortandad masiva de peces y crustáceos, con daños adicionales en la pradera marina (flora).

