Primeros análisis del agua para dar el 'ok' al consumo en los pueblos afectados

Los vecinos de los municipios afectados por las restricciones en el consumo de agua potable tras la dana 'Alice' pasaron este viernes su sexto día ... sin poder beber ni ducharse con agua del grifo. Los trabajos de limpieza avanzan en todos los frentes para devolver la normalidad a los pueblos ribereños del Mar Menor, pero esta no termina de llegar. Los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, junto con las empresas concesionarias del servicio de aguas, comenzaron en la noche del jueves a purgar las redes municipales de abastecimiento para sacar de ellas el agua sucia que ha servido estos días para rellenar cistenar y limpiar lo básico, e ir llenándolas con agua limpia.

Siguientes pasos Purgado Los ayuntamientos de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares han purgado sus redes municipales para empezar a meter agua limpia a falta de ser apta para consumo humano.

Análisis La MCT ha comenzado a realizar tomas de muestras de los caudales que circulan por el canal ya limpio. Los resultados deberán ser validados por la Consejería de Salud.

Autorización La última fase llegará cuando se comience a autorizar el uso del agua potable para la limpieza de vajilla o alimentos, la lavadora, la ducha o, finalmente, el consumo humano.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) comenzó este viernes a realizar las primeras tomas de muestras para analizar la calidad del suministro de alta que llega hasta los depósitos municipales. Los resultados de esos tests químicos serán trasladados a la Consejería de Salud, que determinará, en función de lo que den parámetros como la turbidez, si el agua podría ser apta para poner una lavadora, lavar alimentos o consumirla directamente. Será la propia Mancomunidad la que vaya trasladando esas validaciones a los ayuntamientos.

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, espera que esos análisis «no tarden más de 24 o 48 horas», por lo que pide la máxima celeridad a dichas instituciones y «una desescalada de las restricciones» para los próximos días. Avanza el regidor que también las empresas concesionarias deberán realizar análisis del agua cuando esta ya circule por la red municipal. Los resultados también serán enviados a Salud. «Todos los estamentos implicados realizarán los correspondientes análisis del agua», aportó este viernes dicha Consejería.

La Comunidad autoriza a Canales del Taibilla a conectar la desaladora de Escombreras al suministro de El Jimenado

La Mancomunidad informó por su parte que las tareas de limpieza que lleva a cabo en el canal Nuevo de Cartagena, la conexión principal para el abastecimiento de agua en la comarca, ya han superado la «fase más crítica». Los equipos del organismo se centran ahora en retirar el barro y desinfectar los tramos donde se conectan las redes de Los Sáez de Tarquinales y San Cayetano (San Javier), Avileses (Murcia) y Los Camachos (Torre Pacheco). «Los trabajos se seguirán realizando el fin de semana durante las 24 horas del día», aseguró el Taibilla en un comunicado.

Ampliar El depósito ubicado en El Mirador, en San Javier, antes y después de su limpieza. MCT

Desaladora de Escombreras

La pedanía de El Jimenado en Torre Pacheco, el último pueblo afectado por el barro en el canal de la Mancomunidad, pudo acceder este viernes al agua desalada de la planta de Escombreras tras autorizar el Gobierno regional su uso a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Esta población de en torno a 1.350 personas era la única localidad afectada del Campo de Cartagena por el corte de suministro de agua que todavía no había podido acceder a un volumen mínimo para limpieza o llenado de cisternas. El agua que llegue ahora hasta la red municipal no será apta para consumo humano y solo se podrá utilizar para los váteres, baldeos o limpieza de suelos u otras superficies donde no se manipulen alimentos.

La consejera de Agua y Agricultura, Sara Rubira, calificó este viernes como «mala política y mala gestión» el hecho de que la red de abastecimiento del Taibilla haya vuelto a sufrir un corte generalizado como ocurrió hace diez años. El PP solicitó este viernes la comparecencia en la Asamblea Regional del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, y el de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Juan Cascales: «Las actuaciones son «a todas luces insuficientes». El PSOE, por su parte, criticó que «la inacción del presidente Fernando López Miras en materia de ordenación territorial agrava los efectos de las lluvias, daña infraestructuras y pone en riesgo a la población».