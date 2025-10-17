La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una boca de incendios de Los Alcázares, soltando agua para deshacerse de las impurezas de la red. Ayto.

Primeros análisis del agua para dar el 'ok' al consumo en los pueblos afectados

Los municipios de San Pedro, San Javier y Los Alcázares han purgado de agua sucia su red municipal y esperan los resultados de las muestras

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Los vecinos de los municipios afectados por las restricciones en el consumo de agua potable tras la dana 'Alice' pasaron este viernes su sexto día ... sin poder beber ni ducharse con agua del grifo. Los trabajos de limpieza avanzan en todos los frentes para devolver la normalidad a los pueblos ribereños del Mar Menor, pero esta no termina de llegar. Los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, junto con las empresas concesionarias del servicio de aguas, comenzaron en la noche del jueves a purgar las redes municipales de abastecimiento para sacar de ellas el agua sucia que ha servido estos días para rellenar cistenar y limpiar lo básico, e ir llenándolas con agua limpia.

