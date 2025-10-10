Directo | Media Región de Murcia, en alerta roja hoy por la dana 'Alice'

09:16

Importante

Eventos y centros culturales afectados

El mundo de la cultura también se está viendo muy afectado por la dana 'Alice'. La Feria del Libro de Murcia, que acaba este fin de semana, se ha visto obligada a suspender todos los actos previstos para el día de hoy. En la capital también ha cerrado la Biblioteca Regional por los desperfectos causados por la lluvia. Si no hay nuevos daños, reabrirá ya el lunes en horario habitual.

Además, el Hermosa Fest también ha suspendido los conciertos de hoy y la organización sigue «con atención la evolución de los avisos de las autoridades» para tomar una decisión respecto a la programación de mañana, segundo día de la programación. El otro festival del fin de semana, 'Un buen día' en Bullas, no corre peligro, ya que los dos escenarios de los conciertos están cubiertos.