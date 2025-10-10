Directo | Media Región de Murcia, en alerta roja hoy por la dana 'Alice'
Aemet espera este viernes lo peor del temporal, que ya causó inundaciones el jueves
Viernes, 10 de octubre 2025, 08:23
09:16
Eventos y centros culturales afectados
El mundo de la cultura también se está viendo muy afectado por la dana 'Alice'. La Feria del Libro de Murcia, que acaba este fin de semana, se ha visto obligada a suspender todos los actos previstos para el día de hoy. En la capital también ha cerrado la Biblioteca Regional por los desperfectos causados por la lluvia. Si no hay nuevos daños, reabrirá ya el lunes en horario habitual.
Además, el Hermosa Fest también ha suspendido los conciertos de hoy y la organización sigue «con atención la evolución de los avisos de las autoridades» para tomar una decisión respecto a la programación de mañana, segundo día de la programación. El otro festival del fin de semana, 'Un buen día' en Bullas, no corre peligro, ya que los dos escenarios de los conciertos están cubiertos.
09:01
Más de 10 litros en una hora en San Javier
Empieza a llover en los municipios del Mar Menor. Según los datos de la CHS, en San Javier se han recogido durante la última hora 12,87 litros por metro cuadrado. Esta zona es donde se espera la mayor cantidad de lluvia hoy, por lo que ayer los vecinos ya se preparaban para las lluvias torrenciales. En municipios como Los Alcázares no olvidan las inundaciones que causaron estragos en varias ocasiones durante los últimos otoños.
Foto: Antonio Gil / AGM
08:46
Tráfico fluido en las autovías a la altura de Murcia
Más allá de las carreteras cortadas, en las principales autovías de la Región de Murcia se pude circular en estos momentos sin problemas. De hecho, en el entorno de Murcia, donde las retenciones son la rutina a esta hora cada mañana, el tráfico es fluido tanto en la A-30 como en la A-7, salvo algunas excepciones como a la altura de El Palmar. Por ahora no llueve en la capital de la Región.
08:39
El aviso se eleva a naranja en el Valle del Guadalentín
Aemet eleva el aviso a nivel naranja en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas a partir de las 10 de la mañana, por lo que se quedará el mismo nivel que la Vega del Segura. Esto quiere decir que la previsión es de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Eso sí, Aemet apunta que es más probable alcanzar esas acumulaciones en las zonas sur y este de las comarcas. Es decir, las que limitan con el Campo de Cartagena y Mazarrón, que está en aviso rojo.
Sube a aviso naranja el Guadalentín y se mantiene en la Vega del Segura.— Francisco Lucas (@Lucassayala) October 10, 2025
A las 10:00 h será rojo en el Campo de Cartagena y Mazarrón.
Ahora las lluvias más intensas se registran en el entorno del Mar Menor.
Precaución. Se recomienda evitar desplazamientos y zonas inundables. pic.twitter.com/XIHVwKVpZv
08:17
Lluvias abundantes en el sur del Mar Menor
Las precipitaciones más notables de esta madrugada se han registrado en la zona sur del Mar Menor, donde las estaciones de algunas asociaciones meteorológicas dan más de 50 litros por metro cuadrado, como Ametse. De ahí los problemas para circular en la autovía de La Manga, que ya estuvo cortada al tráfico la semana pasada por una borrasca.
⚠️Mucha atención a estas horas a la vertiente sur del Mar menor. La estación del Parque Regional de Calblanque vuelve a reportar cerca de 70 litros en pocos minutos.— AMETSE (@MeteoSE) October 10, 2025
Posibles problemas en Autovía de entrada a La Manga pic.twitter.com/UQeFtCjWYC
08:12
35 personas acogidas en Cartagena
Hasta las 7.30 horas de este viernes, 35 personas han sido acogidas por el riesgo de inundaciones en Cartagena y realojadas entre el hotel Manolo, la Hospitalidad Santa Teresa y el pabellón de Cabezo Beaza.
En concreto, se trata de tres personas de Bahía Bella, quince de Villas Caravaning y diecisiete transeúntes, aunque se prevé la llegada de más personas a lo largo de esta mañana. Policía Local y Protección Civil llevan a cabo las evacuaciones y Servicios Sociales busca la mejor opción de alojamiento para cada uno. Informa Eva Cavas
Foto: Pablo Sánchez / AGM
08:10
Las zonas con clases suspendidas
Hasta trece municipios tienen clases suspendidas hoy de forma preventiva por la dana 'Alice'. Son los ocho afectados por el aviso rojo, otros dos próximos a zonas en máxima alerta y varias pedanías de otros tres. Aquí te dejamos una lista con todos detallados.
Foto: Nacho García
08:05
Vías cortadas en Murcia y Cartagena
En Cartagena permanecen cortadas la Carretera RM-F54, que une Los Belones con Islas Menores y Los Nietos, junto al restaurante Campoverde. Y el camino del Sifón, que une Cartagena Las Tejeras con El Bohío, Santa Ana y Molino Derribao.
En Murcia hay varias en las pedanías de Torreagüera, Jerónimo y Avileses, Beniaján, Zeneta y Alquerías, como informa la Policía Local en el siguiente tuit.
🚓👮♂️ ¡Feliz viernes 🙌— Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) October 10, 2025
Disfruta del fin de semana, pero recuerda que seguimos con alerta por lluvias intensas 🌧️⚠️
➡️ Evita zonas inundables
➡️ No cruces cauces o ríos crecidos
➡️ Si no es necesario no salgas de casa
Si nos necesitas 📲0⃣9⃣2⃣ #Lluvias#SeguridadVialpic.twitter.com/7X3ymHlNYC
08:03
Carreteras cortadas
Aunque en la mayoría de la Región de Murcia la situación es aún tranquila porque ha llovido poco durante la madrugada, hay carreteras con problemas de circulación. En Torre Pacheco está cortada la RM-F51, mientras que la autovía de La Manga «presenta dificultades a la altura del camping», según informa en redes sociales el presidente regional, Fernando López Miras, que pide «precaución».
Buenos días.— Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 10, 2025
👉🏻A esta hora permanece cerrada la carretera RM-F51 en Torre Pacheco.
👉🏻La autovía de La Manga (RM-12) presenta dificultades a la altura del camping. Precaución al circular.
Hoy se espera lo peor de este temporal en la #RegióndeMurcia.
Prudencia, por favor.
07:51
Qué quiere decir el aviso rojo
El aviso rojo (se activa a las 10 de la mañana) prevé hasta 180 litros en 12 horas en el Campo de Cartagena, los municipios del Mar Menor y Mazarrón. Es la comarca donde hay previsión de lluvias más fuertes y abundantes.
En la Vega del Segura (Murcia y todo su entorno), el nivel es naranja desde las 10, y amarillo durante todo el día en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. En el Noroeste y el Altiplano de la Región de Murcia, también hay pronósticos de lluvias durante todo el día, pero sin avisos de la Aemet.
07:45
Buenos días. Bienvenidos al seguimiento minuto a minuto de las consecuencias de la dana 'Alice', que tiene hoy al Campo de Cartagena y Mazarrón bajo aviso rojo de la Aemet. Hoy se espera lo peor del temporal.
