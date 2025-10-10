Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas Cartagena se lleva la peor parte de la dana 'Alice', que también se deja notar en San Javier y Torre Pacheco

I. R. Viernes, 10 de octubre 2025, 17:32

Con varios puntos de la Región de Murcia en aviso de nivel rojo por tormentas, la dana 'Alice' dejó este viernes lluvias torrenciales que se cebaron especialmente con la comarca de Cartagena y su campo. Aunque se espera que la peor parte llegue durante la tarde, a mediodía se cortaron algunas carreteras y se ordenó el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca.

La zona de la rambla de Benipila, en Cartagena, fue la zona más afectada por las precipitaciones, con un total de 60,70 litros en las últimas 12 horas. Paralelamente, el temporal descargó en el municipio de Cartagena 47,90 litros y 48,30 en la zona del Campo de Cartagena correspondiente a Pilar de la Horadada. Asimismo, en la diputación de Canteras cayeron 34,40 litros en 12 horas; 31,60 litros en Benipila, 29,40 litros en Casas Estrechas y 23,60 litros en la desembocadura del Albujón.

Tras Cartagena, el segundo municipio más afectado por el temporal fue San Javier, donde cayeron 45,24 litros en las últimas 12 horas, y otros 24,30 litros en la zona de La Maraña-Balsicas, en Torre Pacheco.

A las 17 horas de este viernes todavía no se habían registrado grandes precipitaciones en Murcia. El barrio de La Tercia fue el punto de la capital donde se produjeron más lluvias, con 14 litros en 12 horas.

El aviso rojo por lluvias y tormentas establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Campo de Cartagena y Mazarrón, naranja en el Campo de Cartagena, Mazarrón y Vega del Segura, y amarillo en Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, se extenderán hasta la medianoche de este viernes.