La Aemet responde a las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»

La decisión de la Agencia Estatal de Meteorología de rebajar el aviso meteorológico rojo a naranja por fuertes precipitaciones y acumulados a partir de las ... siete de la tarde de este viernes provocó un día después las críticas de los presidentes autonómicos de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, Fernando López Miras y Carlos Mazón. La actualización de esa alerta se produjo antes de que una célula de tormenta llegara desde el mar Mediterráneo y descargara en el norte del Campo de Cartagena hasta 30 litros por metro cuadrado en 20 minutos.

El delegado de la Aemet en Murcia, Juan Esteban Palenzuela, explica que esa decisión se produjo porque a primeras horas de la tarde los modelos meteorológicos que analizó la agencia pública «no resolvían tanta agua» para la noche. En concreto, situaban esos núcleos tormentosos sobre el mar. Incluso, aclara que las previsiones dibujaron un escenario más crítico para San Javier, San Pedro y Los Alcázares por la mañana.

Palenzuela incide en que el trabajo de previsión en la meteorología está marcada por la «incertidumbre», y más si de por medio hay fenómenos adversos como la dana 'Alice'. «El problema es que no sabes si una célula se va a desplazar para una zona u otra; se contaba con que habría persistencia, pero no la torrencialidad que finalmente se registró».

En la mañana de este sábado, López Miras deslizó que «la alerta roja terminó a las 19.00 horas y sobre las 23.00 horas llegó lo peor, pero supimos adelantarnos a la situación que nos venía». Fue cuando desde el Gobierno regional se enviaron los mensajes S-Alert, primero a los vecinos de Los Alcázares y después de San Javier, que «fueron prudentes y evitaron desplazamientos innecesarios».

Su homólogo valenciano, de visita para comprobar daños en las localidades alicantinas de las Mil Palmeras y Pilar de la Horadada, elevó más el tono: «Sorprendentemente, el momento más duro de lluvia fue cuando ya la propia Aemet había eliminado la alerta roja. Dos o tres horas después de haberse suprimido cayó este aguacero de lluvia tan duro y tan sorprendente».

Contacto con Protección Civil

El responsable de la Aemet en Murcia detalla que la tormenta sólo descargó en un punto, un núcleo estático en el norte del Campo de Cartagena. La intensidad «es similar a la que se registró en Calblanque hace unos días», cuando de forma inesperada otra célula descargó más de cien litros en poco tiempo, lo que obligó a cortar la autovía de La Manga. «Las predicciones establecidas por la Aemet no estuvieron mal», dice Palenzuela, quien deja claro que cuando los observadores de la agencia detectaron la intensidad de precipitación en la cabecera de las ramblas de Cobatillas y la Maraña, «se contactó inmediatamente con la Protección Civil».

El meteorólogo añade, además, que la precipitación caída ya lo hacía sobre mojado, lo que generó grandes corrientes de agua ante la incapacidad de filtración del suelo. «Un día entero lloviendo tiene sus consecuencias hidrológicas, que son el aumento de caudal en las ramblas», explica.