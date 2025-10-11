La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Baja a nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región
Las ramblas de San Javier seguían llevando gran cantidad de agua este sábado. Andrés Molina / AGM

La Aemet responde a las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»

Una célula tormentosa llegó del Mediterráneo hasta el norte del Campo de Cartagena sin que los sistemas de predicción pudieran detectarla a tiempo

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:59

Comenta

La decisión de la Agencia Estatal de Meteorología de rebajar el aviso meteorológico rojo a naranja por fuertes precipitaciones y acumulados a partir de las ... siete de la tarde de este viernes provocó un día después las críticas de los presidentes autonómicos de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, Fernando López Miras y Carlos Mazón. La actualización de esa alerta se produjo antes de que una célula de tormenta llegara desde el mar Mediterráneo y descargara en el norte del Campo de Cartagena hasta 30 litros por metro cuadrado en 20 minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas: San Javier supera los 177 litros
  2. 2 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  3. 3

    Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos
  4. 4

    Valverde reclama doce años de cárcel para el conductor que le atropelló en Murcia
  5. 5 Activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 10 de octubre de 2025
  7. 7

    «Gran preocupación» por la mancha blanca del Mar Menor, que arrasa la pradera
  8. 8 18 calles y carreteras afectadas por las lluvias en Orihuela Costa y 46 personas trasladadas al albergue de Torrevieja
  9. 9 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria
  10. 10 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Aemet responde a las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»

La Aemet responde a las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»