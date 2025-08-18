El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados Murcia registra la temperatura más alta de todo el país; un rayo provocó un incendio en Cieza

M. García Lunes, 18 de agosto 2025, 17:10 | Actualizado 17:38h.

Segundo día de temperaturas extremas en la Región de Murcia. La ola de calor se está cebando este lunes con el sureste de la Península Ibérica, donde se han registrado las máximas de todo el país. Ni en Andalucía ni en la Comunidad Valenciana ha hecho tanto calor como en las distintas comarcas de la Comunidad, que está bajo alerta roja y naranja por temperaturas de más de 40 grados.

Según los datos de la Aemet, ocho de las diez localidades con la temperatura más alta de España este lunes se encuentran en la Región de Murcia, y sobrepasaron con creces los 42 grados, llegando incluso a los 45,1 que se alcanzaron en la capital a las cuatro de la tarde. Molina de Segura tiene el segundo puesto en este duro podio, con 44,4 a las 16.00 horas; y Cieza, que el domingo superó los 44 grados, se quedó este lunes en 44,3 a las 16.10 horas. Le siguieron Archena y Abanilla, donde también se llegó a los 43 grados.

Continúa el 'infierno' por la noche

Pero si las temperaturas del día hacen casi imposible la vida al aire libre, las que se registran por la noche impiden conciliar el sueño para todos aquellos que no dispongan de aire acondicionado. Es el ejemplo de los habitantes de Puerto Lumbreras y de Totana, que tuvieron más de 27 grados durante toda la madrugada de este lunes. Ni la brisa del mar Mediterráneo ayudó a Cartagena a rebajar algo la sensación térmica: el termómetro se quedó en 26,6 grados, lo que unido a la humedad hizo insoportable pasar la noche.

La buena noticia es que este calor extremo llegará pronto a su fin. Este mismo martes ya se notará la bajada de las temperaturas en la Región de Murcia con una caída de 10 grados. Solo la comarca de la Vega del Segura permanecerá bajo aviso amarillo por calor, ya que se podrán alcanzar 38 grados. De hecho, durante el día comenzarán a crecer nubes y podrán producirse tormentas secas en puntos aislados.

Será el principio de una inestabilidad que alcanzará la Comunidad a partir del miércoles por la tarde: los cielos se volverán nubosos y el jueves no se descartan chubascos ocasionales, especialmente por la tarde. Ese día será un respiro verdadero con respecto a las altas temperaturas de este rin de semana: Murcia marcará la máxima con 'sólo' 34 grados, mientras que Yecla tendrá 33, Caravaca y Lorca se quedarán en 32 y Cartagena tendrá 31.