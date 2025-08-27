La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un viandante con paraguas por las calles de Murcia, en una foto de archivo. Javier Carrión / AGM

Septiembre traerá a la Región de Murcia temperaturas y lluvias por encima de lo normal

A principios de mes, las máximas alcanzarán hasta 37 grados

LA VERDAD

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:11

El mes de septiembre, que comienza la próxima semana, traerá temperaturas que estarán entre uno y tres grados por encima de lo normal para la época en muchas zonas de España, mientras que las precipitaciones también superarán los valores previstos en el Mediterráneo, según la predicción del portal meteorológico Meteored.

En la Región de Murcia, en los primeros días de septiembre se llegará a alcanzar presumiblemente los 37ºC en la capital, Cieza, Molina de Segura y Alcantarilla, según las primeras previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No se espera que en ninguno de los municipios de la Comunidad bajen las máximas de los 30 grados. En cambio, las mínimas llegarían hasta los 15ºC en zonas de interior, como Caravaca de la Cruz o Moratalla.

Meteored señaló que la mayoría de las boyas del Mediterráneo español están registrando valores de entre 27-29ºC en los últimos días por lo que, como es habitual cada año cuando se acerca septiembre, se empieza a hablar de la posibilidad de un «gran episodio» de lluvias torrenciales o de una dana. Meteored indicó que «una dana o gota fría no es sinónimo de lluvia torrencial, ni que todas las precipitaciones extremas están causadas por una dana». Además, explicó «que un mar caliente por sí solo no puede causar un gran evento de lluvias torrenciales y recalca que estos fenómenos sólo se pueden anticipar con pocos días de antelación debido a sus evoluciones tan erráticas».

Como recuerda el portal, en muchas zonas de la vertiente mediterránea, septiembre es uno de los meses más lluviosos en el conjunto del año, con precipitaciones «irregulares y extremadamente intensas», en ocasiones con consecuencias «catastróficas». No obstante, en otras muchas otras ocasiones, este mes es prácticamente una prolongación del verano, con probabilidad de que el estiaje y la sequía se agudicen, algo que se está volviendo más habitual en los últimos años, recordó.

