Familiares y amigos a las puertas de sus casas en Los Alcázares, días atrás al anochecer. Vicente Vicéns / AGM

La costa de la Región de Murcia pierde el sueño por las noches tropicales y tórridas

Vecinos y turistas han sufrido seis madrugadasa más de 25 grados este mes; la media sube en 20 años 1,8 grados en Águilas, San Javier y Cabo de Palos

Alexia Salas

Alexia Salas

Lunes, 18 de agosto 2025

Salirse al fresco, esa costumbre tan arraigada en los pueblos de la costa murciana, se ha convertido en el 'trending topic' de las comunidades de ... vecinos, edificios y plazoletas durante este verano sofocante, aunque el fresco ya sea imposible de encontrar. Cuando las chicharras cantan enfervorecidas, los vecinos sacan sus hamacas y silletas a la puerta, provistos de abanicos y, donde hubo un botijo tiempo atrás, sirve ahora una lata fría de cerveza o un granizado. Ese invento de hielo picado es lo que más se vende en este periodo canicular en la heladería La Jijonenca, en la avenida Río Nalón de Los Narejos, en el municipio de Los Alcázares. «Los días de más calor se venden menos helados y más granizados, sobre todo de limón y café, aunque este año tenemos el de 'llave ácida', la chuche famosa en las redes sociales, de mojito, de horchata, de piña colada y de mango ácido», cuenta Sonia Verdú, su propietaria.

