Aemet lanza su previsión del tiempo en la Región de Murcia para el puente de diciembre: sin lluvias y temperaturas primaverales El pronóstico apunta a que las temperaturas subirán en un fin de semana sin probabilidad de precipitaciones

El frío ya ha llegado a la Región de Murcia. Aunque el mes de diciembre acaba de empezar y aún quedan un par de semanas para el comienzo oficial del invierno, desde finales de noviembre el tiempo está dando un giro, con descenso de las temperaturas mínimas, que en algunas mañanas han marcado valores bajo cero en varios municipios del interior.

Por ello, las miradas de miles de murcianos están puestas esta semana en la previsión del tiempo para el último puente festivo del año, que arranca este fin de semana y se prolongará hasta el lunes Fiesta de la Inmaculada Concepción. Aunque los festivos no se acumulan tanto como en otros años, es una buena opción para organizar una escapada. Y el tiempo, según los primeros pronósticos, invitará a ello: no se esperan lluvias.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos estarán despejados durante todo el fin de semana. Además, las temperaturas máximas subirán ligeramente en toda la Región de Murcia desde este viernes y alcanzarán los valores más altos el sábado y el domingo. Durante estas dos jornadas, las máximas alcanzarán los 20 grados en casi todos los municipios, salvo en zonas más frías como Yecla y Jumilla, donde se quedarán cerca de ese umbral.

Predicción hasta el lunes día 8:



Hoy: lluvias persistentes en el norte peninsular, ocasionales en el centro; cota de nieve 1100-1300 m; rachas de viento muy fuertes en el este peninsular y Baleares hasta el viernes.



Viernes y Sábado: lluvia persistente en Galicia.

(1/2) pic.twitter.com/Koy9AQLoGj — AEMET (@AEMET_Esp) December 4, 2025

Por lo tanto, habrá un leve cambio de tiempo, ya que por el día va a ser más parecido a la primavera que al invierno, ya que se pueden rozar los 25 grados en zonas como la capital, valores por encima de lo normal en esta época del año. Y por la noche, las mínimas no serán tan frías como en las peores jornadas de las últimas semanas. En la mayoría de la Región de Murcia, las temperaturas más bajas oscilarán en torno a los 10 grados.

En Cartagena y la costa, el mercurio se quedará un poco por encima, en torno a las mínimas de 12 grados. En zonas de Lorca y el Altiplano, se quedarán ligeramente por debajo, alrededor de los 8 grados. Y el frío será más intenso en localidades del Noroeste como Caravaca de la Cruz, Moratalla y Cehegín, que se acercarán a los 5 grados en las primeras horas de la mañana.

Nada de lluvias

En cualquier caso, si algo deja clara la previsión del tiempo es que no se espera ni una gota de lluvia para este puente de diciembre. Después de la jornada de este jueves, con muchas nubes grises en todos los municipios, los cielos se abrirán desde este viernes y dejarán paso al sol. La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula en toda la Región de Murcia, salvo el sábado por la mañana en Yecla, cuando es de apenas el 20%.

En general, el pronóstico apunta a que el inicio de diciembre seguirá la misma línea que el mes de noviembre, cuando se han registrado muy pocas lluvias. De hecho, según el balance publicado este jueves por la Aemet, ha sido el quinto más seco de toda la seris histórica.