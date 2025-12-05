La mejor barbería de España vuelve a estar en Murcia: este es el establecimiento galardonado El negocio murciano obtuvo la mejor puntuación de entre los cien que han auditado en los Premios Soy Barbudo 2025

La VII Edición de los Premios Soy Barbudo (PSB 2025) dejó un nombre grabado con fuerza en la cima de la barbería nacional: Javi García, cuyo establecimiento, Barber Shop Javi García (Murcia), fue reconocido como la Mejor Barbería de España, alcanzando la prestigiosa distinción de 5 Estrellas del Circuito de las Estrellas. Su trayectoria de crecimiento y consolidación la sitúa como un referente absoluto en el panorama nacional.

En un evento que reunió a los mejores profesionales del país, el triunfo de Javi García destacó por encima de todos como el gran momento de la noche, no solo por el galardón, sino por la historia que lo sostiene: una trayectoria de esfuerzo, crecimiento constante y una fe inquebrantable en su proyecto.

Otros galardones destacados fueron:

-Mejor Diseño de Barbería: Hero Barber (Almendralejo, Badajoz)

-Mejor Diseño Revelación: GENTILE (Zaragoza)

-Mejor Barbería Revelación: Baron Blade Boys Club (San Pedro de Alcántara, Málaga).

Durante la gala también se entregaron las estrellas correspondientes a las casi cien barberías auditadas, reforzando el prestigio de este circuito considerado el 'Michelín' de la barbería en España.

El jurado señaló la sobresaliente evolución de Barber Shop Javi García en los últimos años. Su crecimiento sostenido, su apuesta por la formación continua y la excelencia en el servicio la han convertido en un referente nacional. El premio no solo reconoce el presente del negocio, sino también la visión y determinación que lo han llevado a la cima.

Para Javi García, este logro tiene un significado especial. Durante su discurso, profundamente emotivo, recordó sus inicios marcados por dificultades económicas, dudas y jornadas interminables en las que sostener el proyecto parecía una batalla diaria.

«Cuando empecé, no salían las cuentas. Los recibos se retrasaban, el dinero no llegaba y cada día era una lucha por no rendirme», compartió ante los asistentes. Aun así, nunca dejó de empujar: «Se construyó grano a grano, paso a paso, con constancia y unas ganas inmensas de crecer».

Javi García quiso dedicar el premio a quienes han formado parte de su recorrido a sus clientes, por su confianza y fidelidad, a su equipo, por su lealtad, disciplina y compromiso: «Este premio también es suyo», afirmó y también a los barberos que han pasado por su establecimiento, cada uno aportando su huella.

«Hoy somos la Mejor Barbería de España. Aún me cuesta creerlo», confesó. Un logro que, según dijo, llega «en el mejor momento posible» tras un año especialmente complejo: «Es el empujón que necesitábamos, la señal de que vamos por buen camino», sostuvo.

Aunque el protagonismo de la noche fue para Javi García, los PSB 2025 celebraron también a las nuevas promesas y a los mejores productos y escuelas del sector, consolidándose como el evento de referencia de la barbería masculina en España.

Con la emoción aún presente, Javi García se convierte en símbolo de superación dentro de la profesión, demostrando que los grandes resultados nacen de la constancia, la pasión y la creencia absoluta en un sueño.

