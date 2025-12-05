La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de diciembre de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes 5 de diciembre de 2025, ha resultado premiado el número 39162, serie 008

LA VERDAD

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:38

Comenta

Hoy viernes 5 de diciembre de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 39162 con 500.000 euros por billete, serie 001. El reintegro a la primera cifra es el 3 mientras que el reintegro a la última cifra es el 2. La serie es el 008. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

MÁS INFORMACIÓN

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

500.000 € a las cinco cifras y serie.

35.000 € a las cinco cifras.

250 € a las cuatro primeras cifras.

250 € a las cuatro últimas cifras.

25 € a las tres primeras cifras.

25 € a las tres últimas cifras.

6 € a las dos primeras cifras.

6 € a las dos últimas cifras.

2 € al reintegro a la decena de millar.

2 € al reintegro a la última cifra.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  3. 3 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero
  4. 4

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  5. 5 Un aparatoso incendio alerta a los vecinos de la pedanía murciana de Cobatillas
  6. 6

    La Policía busca al autor de la tala de 10 árboles en el paseo marítimo de Santiago de La Ribera
  7. 7 Todos los mercadillos de Navidad 2025 en la Región de Murcia
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 La dificultad para dar clase y las faltas de respeto de niños y padres, principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la Región de Murcia
  10. 10 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de diciembre de 2025

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de diciembre de 2025