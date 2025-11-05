Aemet avisa de lluvias y tormentas: cómo afectarán a la Región de Murcia Las precipitaciones serán generalizadas en toda España, pero algunos municipios de la Comunidad se pueden librar

A.G.B. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:42 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

Tras días de sol, llegan las lluvias y tormentas prácticamente a toda España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha avisado de que se espera un cambio de tiempo tras la llegada de un frente frío con precipitaciones, que ha entrado en la Península Ibérica desde el oeste. Las precipitaciones serán intensas y generalizadas. También en la Región de Murcia, aunque algunos municipios serán de los pocos de España que se librarán.

Desde el martes, el frente está cruzando España de oeste a este y dejando un cambio de tiempo general. Este miércoles hay numerosas comarcas bajo alertas de la Aemet, sobre todo de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las lluvias seguirán avanzando y el jueves obligarán a activar avisos en Cataluña, Aragón, la Comunidad Valencia y Baleares. Es decir, más lluvias, tormentas y también fenómenos costeros en el litoral.

La Región de Murcia va a suponer una excepción en este tiempo. De hecho, en una infografía compartida por Meteored en sus redes sociales, se observa el avance de las precipitaciones acumuladas que se esperan hasta el viernes. Casi todo el mapa de España acaba coloreado, salvo la mayoría de la Región de Murcia y localidades limítrofes.

☔ Así lloverá de aquí al viernes.



La combinación de una vaguada y un río de humedad ayudará a que un frente se refuerce sobre la península, dejando a su paso lluvias intensas y algunas tormentas.



🗞️ https://t.co/2QFnoYWLtT pic.twitter.com/rv2GgZ8VBd — Meteored España (@MeteoredES) November 4, 2025

Sin embargo, la previsión apunta a que lloverá en algunas zonas, aunque tardarán más en llegar. Este jueves solo hay cierta probabilidad de precipitaciones (en torno al 50%) en Jumilla y Yecla. En el resto de la Región de Murcia habrá que esperar al viernes por la tarde, cuando los chubascos son muy probables, sobre todo, en los municipios del Altiplano y el Noroeste.

En el resto de las comarcas, las posibilidades de lluvias bajan, ya que son de alrededor del 50% en Murcia, Lorca y los municipios vecinos. Y ligeramente inferiores en Cartagena y en el resto del litoral. En cuanto al sábado, también pueden caer algunos tímidos chubascos en la capital de la Región y Yecla.

Eso sí, el tiempo seguirá refrescando en los últimos días, ya que se mantendrá el progresivo descenso de las temperaturas tras un octubre tropical. Los 20 grados se superarán ligeramente en Murcia, Molina de Segura, localidades de la costa y puntualmente en Lorca. También empezará a hacer frío por las noches, sobre todo en municipios como Caravaca de la Cruz y Yecla, donde las mínimas pueden caer hasta los 5 grados durante la mañana del viernes. Después de muchas semanas con calor veraniego y temperaturas muy por encima de lo normal, el tiempo empieza a parecerse más a lo que estamos acostumbrados en los meses de otoño.