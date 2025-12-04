La Región de Murcia cerró el quinto noviembre más seco de los últimos 64 años La precipitación media fue de 3 litros por metro cuadrado; las temperaturas máximas fueron las séptimas más altas del siglo XXI

LA VERDAD Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:39 Comenta Compartir

El mes de noviembre en la Región de Murcia se caracterizó por ser seco y cálido para este época del año, según el balance mensual climatológico elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los datos recogidos por las estaciones recogen el «carácter pluviométrico extremedamente seco» que tuvo el mes pasado. De hecho, fue el quinto más seco registrado en la Región de Murcia desde 1961, es decir, desde hace 64 años, con una precipitación media de 3 litros por metro cuadrado. Solo llovió menos en la Región en noviembre en los años 1970, 1976, 1981 y 2023. Por lo tanto, este noviembre fue el segundo más seco del siglo XXI.

Dentro de las escasas precipitaciones, el litoral y las comarcas del Altiplano y el Noroeste fueron los puntos donde más llovió. La máxima precipitación tuvo lugar el 18 de noviembre en Las Salinas de Cabo de Palos, con 7,6 litros.

En cuanto a las temperaturas, el valor medio se situó en los 13,1 grados, lo que supone un incremento de 0,7 grados con respecto a la temperatura media para noviembre. Las máximas fueron las séptimas más altas registradas en el siglo XXI, con una media de 18,8 grados, situándose 1,2 grados por encima de lo habitual para este mes. Por su parte, las mínimas fueron de 7,4 grados de media, unos valores «normales» para este época del año.

La temperatura más alta se registró el día 2 en Totana, con 28,1 grados, mientras que la máxima más baja fue el 21 en Benizar (Moratalla), con 7,9 grados. En lo que respecta a las mínimas, la más alta tuvo lugar el 14 en Cartagena, con 19,5 grados. La temperatura mínima más baja se registró el 22 en Las Fuentes del Marqués (Caravaca), con -2,7 grados.