La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo de Netflix REUTERS

Terremoto en el sector de streaming: Netflix negocia la compra de HBO Max

Se adelanta así a Paramount y Comcast, que también habían expresado su interés en la compañía dirigida por David Zaslav

C. P. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:42

Comenta

Movimiento empresarial de calado en el negocio mundial del streaming. Warner Bros, propietaria de HBO, Max ha iniciado conversaciones exclusivas con Netflix para la venta ... de su plataformay los estudios de cine y televisión, según indicaron a 'Financial Times' fuentes familiarizadas con la situación. De salir adelante esta operación, Netflix podría aprovechar el catálogo de HBO Max para reducir las tarifas al contratar ambas plataformas. Se adelanta así a Paramount y Comcast, que también habían expresado su interés en la compañía dirigida por David Zaslav, que lanzó el pasado mes de octubre un proceso competitivo de licitación por sus activos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  3. 3 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  4. 4 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  5. 5

    La Policía busca al autor de la tala de 10 árboles en el paseo marítimo de Santiago de La Ribera
  6. 6 Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna
  7. 7 Un aparatoso incendio alerta a los vecinos de la pedanía murciana de Cobatillas
  8. 8 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  9. 9 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  10. 10

    Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Terremoto en el sector de streaming: Netflix negocia la compra de HBO Max

Terremoto en el sector de streaming: Netflix negocia la compra de HBO Max