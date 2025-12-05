Terremoto en el sector de streaming: Netflix negocia la compra de HBO Max

Movimiento empresarial de calado en el negocio mundial del streaming. Warner Bros, propietaria de HBO, Max ha iniciado conversaciones exclusivas con Netflix para la venta ... de su plataformay los estudios de cine y televisión, según indicaron a 'Financial Times' fuentes familiarizadas con la situación. De salir adelante esta operación, Netflix podría aprovechar el catálogo de HBO Max para reducir las tarifas al contratar ambas plataformas. Se adelanta así a Paramount y Comcast, que también habían expresado su interés en la compañía dirigida por David Zaslav, que lanzó el pasado mes de octubre un proceso competitivo de licitación por sus activos.

Netflix habría presentado la oferta más alta por los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery, además de ofrecer garantías de que seguirá permitiendo que las películas de Warner Bros. se estrenen en cines, aunque un acuerdo podría ser difícil de aprobar, dado que combinaría dos de las principales plataformas de streaming de Estados Unidos.

En este sentido, Bloomberg apunta que Netflix ofrecería el pago de una indemnización de 5.000 millones de dólares (4.287 millones de euros) en el caso de una ruptura del acuerdo si los reguladores no aprueban la transacción, que podría anunciarse en los próximos días. Antes del cierre de la venta, Warner Bros. Discovery, cuyo valor supera los 60.000 millones de dólares (51.452 millones de euros), completará la escisión prevista de canales de cable, como CNN, TBS y TNT.

De su lado, Paramount Skydance, compañía dirigida por David Ellison, hijo del cofundador de Oracle Larry Ellison, ha cuestionado la imparcialidad del proceso de licitación al considerar que Warner Bros. Discovery estaría actuando en favor de un solo postor, en referencia a Netflix.

«Le escribimos en nombre de Paramount Skydance Corporation para expresar nuestra seria preocupación por la imparcialidad y la idoneidad del proceso de licitación para una posible fusión con Warner Bros. Discovery», señalaban los abogados de Paramount Skydance en una carta remitida al consejero delegado de Warner Bros. Discovery (WBD), David Zaslav.

A raíz de esta «profunda preocupación» por la integridad del proceso, Paramount solicitó a WBD confirmar si ha designado un comité especial independiente compuesto por miembros desinteresados de su junta directiva para considerar las posibles transacciones y tomar una decisión final y, de no ser así, instaba a la empresa a que otorgue poder a dicho comité especial. «Este parecería ser un paso importante en esta etapa, para garantizar la imparcialidad e impecabilidad del proceso de transacción y maximizar el valor de cualquier resultado que WBD determine perseguir», concluyen en el comunicado.