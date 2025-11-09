El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados Aunque no han llegado las lluvias y tormentas, el descenso de las temperaturas y el viento provocan un cambio de tiempo

La Región de Murcia se ha convertido esta semana en la resistencia frente a las lluvias y tormentas que han barrido toda España. Mientras en otras comunidades la Aemet activaba avisos y los temporales azotaban con fuerza, en los municipios de la Comunidad no ha caído prácticamente ni una gota, pese a que la previsión apuntaba a que en zonas del interior podían caer ciertas precipitaciones.

Transcurrido el fin de semana, las lluvias acumuladas en los últimos días apenas llegan al litro por metro cuadrado en Yecla, Jumilla y algunos puntos del Noroeste. Es decir, precipitaciones muy escasas, que contrastan con los datos registrados en otras zonas del país, más afectadas por un frente frío con lluvias que entró por el oeste. Al sureste de la Península, en cambio, llegó ya debilitado. Los últimos avisos activados en España son por fenómenos costeros, pues el mar se ha cobrado cuatro vidas en las costas de Tenerife y A Coruña.

De cara a los próximo días, la Aemet prevé más borrascas en casi toda España, pero se mantendrá la estabilidad en la Región de Murcia. La próxima semana empezará con sol y cielos despejados en todos los municipios, y la probabilidad de lluvia es nula. Sin embargo, tras semanas de octubre tropical y máximas por encima de los 30 grados, lo que sí está llegando ya es el frío. El cambio de tiempo se ha notado este fin de semana, cuando se ha producido un descenso de las temperaturas que invita al fin al cambio de armario.

Durante la semana del 10 al 16 de noviembre continuaremos bajo la influencia de borrascas atlánticas, que acabarán dejando lluvia en la mayor parte del territorio. Las temperaturas serán altas para la época.



Llega el frío

Desde el viernes, además, el viento se ha intensificado y ha elevado la sensación de frío, que fue más notable durante la jornada del sábado. La mínima se ha registrado este domingo por la mañana, apenas 2,3 grados en la estación de Caravaca. También se han anotado valores muy bajos en Jumilla (4,3ºC), Yecla (6ºC), Moratalla (6,3ºC) y Bullas (6,5ºC). El descenso ha sido generalizado, pues el resto de los municipios se han quedado entre 8 y 13 grados de mínima.

Por tanto, empieza al fin a notarse el otoño después de semanas en las que la Región de Murcia seguía con tiempo propio del verano. En el inicio de la próxima semana, el frío seguirá por las noches y las primeras horas de la mañana. Las mínimas se mantendrán en torno a los 5 grados en el Altiplano y el Noroeste. Cerca de esa cifra estarán Cieza y el Valle del Ricote, mientras que en Murcia, Lorca, Molina y Alcantarilla se quedarán alrededor de los 10ºC. Cartagena y el resto de la costa será la única zona por encima de ese umbral.

Eso sí, las máximas repuntarán ligeramente, ya que las máximas superarán los 20 grados en prácticamente toda la Región de Murcia. Aemet espera las máximas en la capital y zonas cercanas, donde se pueden alcanzar los 25 grados.