La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las armas de guerra encontradas por la Guardia Civil.
Las armas de guerra encontradas por la Guardia Civil. Andrés Molina / AGM

La Guardia Civil halla armas de guerra en la casa de uno de los sospechosos del doble crimen de Lorca

La Policía Judicial cree que el homicidio de Velo y el traficante Mohamed E. se produjo en un tiroteo como consecuencia de un posible vuelco

Alicia Negre

Alicia Negre

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:33

Comenta

Dos subfusiles, de 9 y 12 milímetros, con capacidad para traspasar hasta un chaleco antibalas. La Guardia Civil ha hallado armas de guerra en la vivienda de la localidad almeriense de Roquetas de Mar en la que se ocultaba uno de los sospechosos del doble crimen de Lorca. Concretamente, los investigadores de la Policía Judicial encontraron una pistola de 9 milímetros y las dos metralletas, junto con abundante munición. Un arsenal que está siendo analizado para comprobar si se empleó en el doble crimen y que, remarcó el coronel jefe de la Quinta Zona, Francisco Pulido, supone «un salto cualitativo en el ámbito de la delincuencia organizada en nuestro país».

El máximo dirigente del Instituto Armado puso este viernes encima de la mesa este dato en una comparecencia, junto al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la teniente Paula Segura, jefa del área de delitos contra las personas de la Benemérita en la Región, para desgranar los detalles de la operación que ha permitido esclarecer este doble homicidio.

Tal y como avanzó LA VERDAD, el caso se salda por el momento con tres arrestados en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, Lorca y Murcia por su presunta vinculación con el crimen, dos de ellos en prisión provisional. El primer arrestado quedó el miércoles en libertad con cargos tras declarar ante el Juzgado de instrucción número 1 de Lorca.

Imagen principal - La Guardia Civil halla armas de guerra en la casa de uno de los sospechosos del doble crimen de Lorca
Imagen secundaria 1 - La Guardia Civil halla armas de guerra en la casa de uno de los sospechosos del doble crimen de Lorca
Imagen secundaria 2 - La Guardia Civil halla armas de guerra en la casa de uno de los sospechosos del doble crimen de Lorca

El delegado del Gobierno aplaudió la investigación de la Guardia Civil que en apenas dos meses ha permitido dar prácticamente por cerrado el caso. «Se trataba de un crimen complejo y, como siempre, la Guardia Civil lo ha resuelto con rapidez y eficacia», remarcó.

Uno de los fallecidos, abatido a tiros en su vivienda de El Cantal, en la pedanía lorquina de Garrobillo, era Giuliano Velo, un supuesto mafioso italiano de 67 años, viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde que se instaló en España hace ya tres décadas. La segunda víctima, cuyo cuerpo fue hallado en el maletero de un Peugeot 5008 aparcado junto a la carretera que une Ramonete con Puntas de Calnegre, era Mohamed E., un ciudadano marroquí relacionado presuntamente con el tráfico de hachís y marihuana y cuya familia ya se ha personado como acusación particular en la causa a través del abogado Francisco Adán.

La investigación desplegada por la Guardia Civil, que ha llegado a implicar a más de medio centenar de agentes, partió desde el primer momento de la hipótesis de que ambas muertes estaban relacionadas, según explicó la teniente Segura. Solo una semana después los agentes ya seguían la pista de estos tres sospechosos, que han acabado siendo arrestados.

La Benemérita, según informaron fuentes cercanas a la investigación, concluyó que las dos muertes se produjeron a raíz de un tiroteo que se produjo en la casa de Velo durante, posiblemente, un intercambio de drogas. Los agentes no han hallado estupefacientes en los registros, pero los antecedentes de los implicados y la declaración de alguno de ellos apunta a esta hipótesis.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  3. 3 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  4. 4 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  5. 5

    La Policía busca al autor de la tala de 10 árboles en el paseo marítimo de Santiago de La Ribera
  6. 6 Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna
  7. 7 Un aparatoso incendio alerta a los vecinos de la pedanía murciana de Cobatillas
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9

    Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027
  10. 10

    La Audiencia inicia el juicio contra el joven acusado de asfixiar a la madre de uno de sus empleados en El Palmar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Guardia Civil halla armas de guerra en la casa de uno de los sospechosos del doble crimen de Lorca