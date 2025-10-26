La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lluvia en Cartagena, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez / AGM

Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas en la Región de Murcia: hasta 25 litros en una hora

Las precipitaciones serán generalizadas en todos los municipios durante la tarde de este domingo

A.G.B.

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:44

Domingo de cambio de tiempo radical en la Región de Murcia. Después de una semana con calor veraniego y máximas por encima de 30 grados durante cinco días consecutivos, el día ha amanecido con cielos cubiertos en todos los municipios. A partir de esta tarde, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera precipitaciones generalizadas, que le han llevado a activar el aviso por lluvias y tormentas en la mitad del territorio.

Las precipitaciones más fuertes se esperan en el litoral. De hecho, la Aemet ha ampliado el aviso amarillo por lluvias y tormentas que había activado en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, que estará también vigente en el Campo de Cartagena y Mazarrón hasta medianoche. La previsión es que se pueden alcanzar hasta los 25 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, según la alerta de la Aemet.

En cuanto a la comarca del Valle del Guadalentín, el aviso se mantendrá durante la madrugada, hasta las 6 de la mañana del lunes. El resto de la Región de Murcia no tiene ninguna alerta por ahora, pero las lluvias caerán por todos los municipios, por lo que será general el cambio de tiempo, según el pronóstico de la Aemet. En el Noroeste, el Altiplano, Murcia y los municipios del interior, las luvias se esperan hasta la mitad de la tarde. En las comarcas en aviso amarillo, pueden prolongarse durante la noche.

Este cambio de tiempo ha roto por completo con la tendencia de los últimos días, cuando el verano parecía haber vuelto a la Región de Murcia. Las máximas, por encima de 30 grados en el interior, eran impropias de esta época, pero la llegada de una masa de aire polar devolverá los termómetros a niveles normales a partir de este domingo. Así será desde el inicio de la próxima semana. De hecho, a partir del miércoles pueden volver las lluvias, según el pronóstico de la Aemet.

