Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero Es la primera jornada invernal, pero las temperaturas seguirán muy bajas hasta el domingo

Al fin, dos meses después del inicio del otoño, el frío invernal ha llegado a la Región de Murcia. Y lo ha hecho de golpe, como avisó la Aemet. La entrada de una masa de aire ártico ha provocado que las temperaturas se desplomen de forma progresiva durante esta semana, pero lo peor se espera para el fin de semana. Este viernes por la mañana, varias zonas de la Región de Murcia han sufrido las primeras heladas de la temporada, con temperaturas cercanas a los -5 grados, según datos registrados por la amplia red de Suremet.

Según estas cifras, la mínima de la jornada se ha marcado Bullas, en concreto en La Copa, su única pendanía: -4,6 grados. Ha sido el punto más frío de la Región de Murcia en esta noche prácticamente invernal, ya que en El Chaparral, muy cerca de La Copa pero ya en el municipio de Cehegín, se han registrado -4,3 grados. En el Noroeste también hay otras estaciones de municipios como Caravaca de la Cruz y Moratalla que han bajado hasta los 3 grados bajo cero.

Los puntos donde más frío ha hecho Bullas -4,6 grados

Cehegín -4,3

Caravaca de la Cruz y Moratalla -3

Lorca -2

Mula 0

Como es habitual, esta comarca y la del Altiplano han sido las dos más frías en esta mañana del 21 de noviembre condicionada por la masa de aire ártico. En varias zonas de las afueras de las localidades de Jumilla y Yecla se han rondado los 3 grados bajo cero, según datos de esta red de estaciones. Más allá de estos municipios, solo algún punto rural de Lorca ha marcado mínimas bajo cero, y Mula se ha quedado en 0 grados. En general,

Sin embargo, la entrada del frío se ha notado por toda la Región de Murcia, sobre todo en los municipios del interior, donde el tiempo ya nada tiene que ver con el octubre tropical que precedió a septiembre. En Murcia, aunque algunas zonas de huerta donde siempre hace más frío se han registrado hasta 2 grados, las mínimas han oscilado entre 6 y 9 grados. Ha sido la tónica general en el interior, aunque Cieza y algunos puntos del Valle del Ricote han bajado de 5 grados. Las máximas de 10 grados o por encima solo se han notificado en la costa de la Región.

Más frío el fin de semana

Predicción hasta el final de semana:



Hoy y mañana: lluvias y nevadas persistentes en el extremo norte peninsular y Baleares; cota de nieve de 1000 m bajando a 500-600 m. En Canarias mañana se esperan lluvias, persistentes en las islas occidentales.



Sin embargo, aún quedan dos días más de frío. Las dos próximas noches serán las más frías, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta a dos madrugadas más de temperaturas bajo cero en el Altiplano y el Noroeste. Además, el sábado hará frío durante todo el día, ya que las máximas apenas rebasarán los 15 grados. En zonas como Yecla, se quedarán ligeramente por encima de los 10 grados.

Es tiempo invernal, por debajo de lo normal en la Región de Murcia en esta época del año, aunque a partir del mediodía del domingo los termómetros empezarán a repuntar. Las máximas volverán a los 20 grados y las máximas subirán también ligeramente, aunque ya se ha acabado el tiempo primaveral de las últimas semanas.