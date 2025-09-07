La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen panorámica de Murcia. Nacho García

Un estudio de la UMU concluye que el avance del hormigón agrava las noches tropicales en Murcia

El informe halla diferencias en horario de madrugada de hasta 4,5 grados entre zonas urbanizadas con diferentes porcentajes de superficie pavimentada

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:36

Existe un consenso más que claro sobre que el uso excesivo de hormigón aumenta la incidencia de las altas temperaturas en entornos urbanos frente ... a los registros que presentan los entornos verdes y zonas rurales. Es lo que se conoce popularmente como efecto 'isla de calor'. Pero una cosa es conocer la formulación de este fenómeno y otra distinta es aterrizar su magnitud, poniéndole cifras en un área concreta. Eso es lo que ha hecho un estudio del Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia (UMU) en lo que respecta a la relación entre el calor urbano y el sellado del suelo en una región semiárida mediterránea, y, en concreto, en lo que ocurre en el área metropolitana de Murcia.

