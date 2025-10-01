Quejas de los vecinos de Los Nietos tras horas incomunicados por la lluvia

Los vecinos de Los Nietos volvieron a sufrir el pasado martes las consecuencias de las lluvias. La carretera que conecta el pueblo con la autovía se anegó ... y permaneció cortada durante horas. «Nos quedamos totalmente incomunicados hasta que el agua se fue evacuando y esta no es la primera vez que pasa, ocurre cada vez que llueve y lo saben todas las administraciones. Si alguien del pueblo se pone enfermo y no está la Feve funcionando no podemos salir de aquí», declaró la presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Nietos, Nani Vergara.

ALGUNOS PROBLEMAS Paseo Marítimo Lleva 40 años sin mantenimiento y con iluminación deficiente. Hay zonas cuyo estado es peligroso.

Sin áreas deportivas En 2024 se les prometió que este año desde el Ayuntamiento se les dijo que se renovaría las pistas, pero no saben cuándo.

Calles sin nombre En Los Nietos Viejos hay una urbanización en la que la mayor parte de sus calles no tiene nombre, dificultando la llegada del correo.

En relación con esta misma carretera, la responsable vecinal recordó que «ni siquiera reúne las condiciones que marca la Ley en cuanto a la anchura mínima que debe tener la vía. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo único que hacen es parchearla y, con las avenidas de agua, acaban convirtiéndose en socavones», afirmó Vergara.

Preparan la tercera protesta

Los residentes de la zona llevan años denunciando el abandono al que los tienen sometidos las administraciones, por lo que van a hacer una tercera manifestación, que tendrá lugar el jueves 9 de octubre frente a las puertas del Palacio Consistorial.

«Llevamos tres años abandonados. El paseo marítimo es un peligro para todo el que pase, sin iluminación y sin mantenimiento alguno. El puente de madera se lo lleva el agua cuando llueve. Nuestros niños no pueden jugar al fútbol en invierno porque no hay luz y en Los Nietos Viejos hay calles que no tienen ni nombre», se quejó la presidenta vecinal.