La carretera de Los Nietos que conecta con la autovía, repleta de agua. LV

Quejas de los vecinos de Los Nietos tras horas incomunicados por la lluvia

La presidenta del colectivo afirma que, tanto las calles como la playa aún permanecen repletas de lodo

Eva Cavas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:36

Los vecinos de Los Nietos volvieron a sufrir el pasado martes las consecuencias de las lluvias. La carretera que conecta el pueblo con la autovía se anegó ... y permaneció cortada durante horas. «Nos quedamos totalmente incomunicados hasta que el agua se fue evacuando y esta no es la primera vez que pasa, ocurre cada vez que llueve y lo saben todas las administraciones. Si alguien del pueblo se pone enfermo y no está la Feve funcionando no podemos salir de aquí», declaró la presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Nietos, Nani Vergara.

