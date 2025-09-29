La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia Los municipios de la Vega Media registraron el mayor número de incidencias, con decenas de avenidas y calles cortadas

Alberto Sánchez Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:29

Los coletazos del huracán Gabrielle, convertido en borrasca a su paso por la Península ibérica estos días, complicó el tránsito y la circulación en varios municipios de la Vega Media de la Región de Murcia, donde se registraron este lunes la mayor parte de las incidencias por las lluvias. Entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en una hora se llegaron a registrar en localidades como Molina de Segura o Murcia, provocando el desbordamiento de algunas ramblas o pequeños cauces, e inundaciones en varias calles y avenidas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantenía activo el aviso naranja para toda la Región de Murcia este lunes, y la misma previsión para la madrugada de este martes excepto en el Noroeste y el Altiplano, con aviso amarillo. A lo largo del día de hoy el organismo público no prevé que la borrasca tenga el mismo impacto que ayer.

Las precipitaciones de este lunes, con las consecuentes inundaciones, llegaron a provocar el corte de la Nacional 301 entre Murcia y Molina de Segura, donde se crearon grandes embolsamientos de agua en la calzada. En esta vía se quedaron atrapados tres de los cuatro vehículos de los cuales se tuvo que rescatar a conductores y acompañantes en la jornada de ayer, según el balance del Centro de Coordinación de Emergencia. Hasta la noche, el 112 llegó a contabilizar cerca de un centenar de incidencias que tuvieron que ser atendidas, entre ellas las más destacadas los obstáculos en las vías y achiques de agua.

Los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura y las asociaciones meteorológicas FrotSE y Ametse, que disponen de redes de estaciones propias, registaron acumulados de 74 litros en Molina, 59 en Las Torres de Cotillas o 58 litros en Carrascoy. En el municipio de Murcia, algunas avenidas y calles permanecían cortadas al tráfico ayer bien por incidencias o bien por precaucación.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, destacó a este periódico que el municipio no ha había llegado a sufrir graves daños por el intenso episodio de lluvias, aunque este dejó imágenes impactantes como las riadas por la avenida del Chorrico y las calles Serrerías y Jesuita José Hernández Pérez. «Hemos suspendidos todas las actividades lúdicas y el Pleno municipal por prudencia y para evitar riesgos innecesarios», señaló a LA VERDAD tras recorrer las zonas más afectadas junto a la Policía Local.

Los ayuntamientos de ambos municipios recomendaron no aparcar en zonas inundables y que se cierren las ventanas y puertas.