El final de la ola de calor ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia La Agencia Estatal de Meteorología prevé un drástico descenso de las máximas en las próximas horas

M.I. Lunes, 18 de agosto 2025, 14:29

Tras días de calor extremo en los que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ido encadenando avisos amarillos, naranjas y rojos, -como el de este lunes en la Vega del Segura-, por las altas temperaturas que ha experimentado la Región de Murcia, ya hay fecha para el final de la ola de calor.

La caída de las temperaturas será progresiva. El primer descenso se espera para este martes, cuando las máximas caerán de 44 grados en Murcia a 38 ºC. En Yecla, Lorca y Caravaca se alcanzarán los 37 grados, mientras que en Cartagena no pasarán de los 33. La Aemet mantendrá activo, no obstante, un aviso amarillo en la comarca de la Vega del Segura por calor. Las mínimas seguirán siendo altas, especialmente en Murcia y Cartagena (26 ºC), donde las noches serán ecuatoriales.

El miércoles llevará consigo otro ligero descenso que dará un respiro al mercurio: las máximas caerán otro par de grados, hasta situarse en 36 ºC en Murcia y Yecla; 35 en Lorca y Caravaca y 31 en Cartagena. Del mismo modo, las mínimas caerán dos puntos esa jornada.

Sin embargo, no será hasta el jueves cuando, según el pronóstico de la Aemet, los termómetros consumen la drástica caída con respecto a la primera jornada de la semana. En Murcia, en 72 horas, la máxima pasará de los 44 grados del lunes a 34. En el resto de la Región no sobrepasarán los 32-33 grados. Además, será en esta jornada cuando vuelva la lluvia a la Comunidad: Meteorología espera chubascos en las comarca del Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, sobre todo por la tarde.

La previsión para el resto de la semana mantiene el termómetro por debajo de los 35 grados en toda la Región, lo que supondrá un alivio para los murcianos después de las últimas jornadas de calor asfixiante.