La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Columna de humo visible desde Cieza. Claudio Caballero

Declarados tres incendios en Cieza y Abarán tras la caída de rayos

Efectivos del plan Infomur luchan contra el fuego en la sierra del Oro y en la del Almorchón y paraje de la Herrada

LA VERDAD

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:36

Los focos de tormenta que se registraron este lunes en la Región de Murcia provocaron tres incendios forestales por la caída de rayos. Efectivos del Plan Infomur luchan contra las llamas en dos focos en Cieza; en concreto, en la sierra del Almorchón y el paraje de la Herrada. Un helicóptero se dirige a hacia la zona para intentar sofocar el fuego. La columna de humo provocada por las llamas era visible desde la propia ciudad de Cieza.

Por otra parte, otro rayó provocó otro incendio en la sierra del Oro, en Abarán, donde ya se encuentran brigadas de bomberos para tratar de sofocarlo, así como un helicóptero. El fuego se extendió rápidamente por el monte, y las llamas se podían divisar desde el centro de salud de la localidad.

El incendio de Abarán.
El incendio de Abarán. Carmelo Escorza.

Las tormentas con aparato eléctrico unidas a las altas temperaturas provocaron este lunes el fenómeno meteorológico conocido como reventón térmico, que suele ocurrir cuando se dan en el mismo lugar tormentas y calor muy elevado. Según explican en Eltiempo.es, se trata de un aire descendente que baja muy rápido hasta el suelo y se expande horizontalmente provocando rachas muy fuertes de viento. Pueden provocar incendios si la tormenta va acompañada de aparto eléctrico.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia se achicharra en el peor día de la ola de calor: Cieza y Archena marcan la temperatura máxima y superan los 44 grados
  2. 2 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  3. 3 Cierra Ricardo, la popular panadería de los panecillos de San Antón en Murcia
  4. 4 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  5. 5 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  6. 6

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  7. 7 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  8. 8 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  9. 9

    Juanjo Fernández, tras romper el acuerdo de patrocinio con los Gálvez: «No sabía el daño que hicieron al Murcia»
  10. 10

    Luz verde para finalizar una urbanización en Algezares con hasta 200 viviendas más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Declarados tres incendios en Cieza y Abarán tras la caída de rayos

Declarados tres incendios en Cieza y Abarán tras la caída de rayos