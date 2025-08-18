Declarados tres incendios en Cieza y Abarán tras la caída de rayos Efectivos del plan Infomur luchan contra el fuego en la sierra del Oro y en la del Almorchón y paraje de la Herrada

LA VERDAD Lunes, 18 de agosto 2025, 17:36

Los focos de tormenta que se registraron este lunes en la Región de Murcia provocaron tres incendios forestales por la caída de rayos. Efectivos del Plan Infomur luchan contra las llamas en dos focos en Cieza; en concreto, en la sierra del Almorchón y el paraje de la Herrada. Un helicóptero se dirige a hacia la zona para intentar sofocar el fuego. La columna de humo provocada por las llamas era visible desde la propia ciudad de Cieza.

Por otra parte, otro rayó provocó otro incendio en la sierra del Oro, en Abarán, donde ya se encuentran brigadas de bomberos para tratar de sofocarlo, así como un helicóptero. El fuego se extendió rápidamente por el monte, y las llamas se podían divisar desde el centro de salud de la localidad.

El incendio de Abarán. Carmelo Escorza.

Las tormentas con aparato eléctrico unidas a las altas temperaturas provocaron este lunes el fenómeno meteorológico conocido como reventón térmico, que suele ocurrir cuando se dan en el mismo lugar tormentas y calor muy elevado. Según explican en Eltiempo.es, se trata de un aire descendente que baja muy rápido hasta el suelo y se expande horizontalmente provocando rachas muy fuertes de viento. Pueden provocar incendios si la tormenta va acompañada de aparto eléctrico.