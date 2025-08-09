Aemet activa el aviso naranja por temperaturas extremas para el lunes en la Region de Murcia

M.I. Sábado, 9 de agosto 2025, 14:16 Comenta Compartir

Si bien la Región de Murcia ha esquivado hasta ahora los efectos de la ola de calor que ha recorrido España durante los últimos días y que aún mantendrá su influencia hasta al menos el próximo jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que esto cambiará en las próximas horas.

Durante el fin de semana, las temperaturas serán altas, superando los 35 grados en todo el territorio regional. En Murcia se alcanzarán los 37 en las horas centrales del día, mientras que en Lorca Yecla subirán hasta los 36. En Caravaca se prevé que los termómetros lleguen a marcar los 35. En Cartagena llegarán a los 33 grados. En cuanto a las mínimas, estas serán tropicales en toda la Comunidad, al no bajar de 20 grados.

Pese a que los termómetros marcarán temperaturas elevadas, será el lunes cuando el calor extremo entre de lleno en la Comunidad. Para esa jornada la Aemet ha activado el aviso naranja en la comarca de la Vega del Segura debido a que espera que los termómetros alcancen los 40 grados. Esta alerta se mantendrá activa entre las 13.00 y las 21.00 horas. Además, en la comarca del Altiplano también se activará en esa misma franja horaria el aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán llegar a marcar los 39 grados.