El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Cartagena y San Javier El número 05958, dotado con 60.000 euros por décimo, fue vendido en numerosos puntos de España

LA VERDAD Sábado, 16 de agosto 2025, 14:15 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 16 de agosto, repartió un primer premio, que fue para el número 05958, en Los Dolores (Cartagena) y en El Mirador, pedanía de San Javier. Concretamente, se vendió al menos un décimo premiado en la administración de la avenida cartagenera San Juan Bosco y también al menos otro boleto en la avenida Centramirsa de El Mirador.

Cada décimo ganador del primer premio está dotado con 60.000 euros y un total de 600.000 euros a la serie. Además de en estos dos puntos de la Región, el número agraciado se ha vendido en Madrid, Alicante, Salamanca, Ávila, Barcelona, Cáceres, Guipúzcoa, Jaén, Las Palmas y Sevilla.

El sorteo de este sábado también repartió un segundo premio que fue para el número 03127, dotado con 120.000 euros a la serie y 12.000 al décimo. La suerte en esta ocasión fue para Burgos, Granada, Santander, Sevilla, Madrid, Barcelona, Castellón, Ciudad Real Córdoba, La Coruña, Huesca, Lleida y Soria.

Además, también hay un reintegro aquellos compradores que tengan décimos terminados en 4, 8 o 9. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE.