Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena.

María Ramírez Sábado, 16 de agosto 2025, 10:24 Comenta Compartir

¿Cuántas veces has soñado con salir en la gran pantalla? Lo cierto es que no hay que ser un actor profesional para conseguir un puesto en un rodaje. Muchas agencias de casting publican convocatorias para buscar perfiles que encajen con las necesidades específicas de cada producción, desde papeles principales hasta intérpretes y extras.

Este tipo de oportunidades son cada vez más frecuentes en la Región de Murcia. Hace solo unos meses se organizó un casting en Mazarrón para participar en la serie de Netflix 'Toda la verdad de mis mentiras', una adaptación de uno de los libros más populares de Elísabet Benavent. Un claro ejemplo de que no es necesario estar en Madrid o Barcelona para formar parte de una gran producción audiovisual.

Nueva convocatoria

Aterriza un nuevo casting para participar en un rodaje que se celebrará en Murcia y Cartagena. En esta ocasión, se trata de la tercera temporada de 'El Inmortal', una exitosa serie que se podrá ver en Movistar Plus+ y que grabará algunas escenas en la Región de Murcia. Ambientada en los años 90, la trama gira en torno al tráfico de cocaína y el control de las discotecas de Madrid. Se trata de un negocio que estaba en manos de la banda de Los Miami, quienes acapararon cientos de titulares y programas de televisión. El proceso de selección contempla distintos perfiles para figuración especial, con fechas y localizaciones concretas para cada rodaje:

-Hombres rubios y musculosos, disponibles el 4 de septiembre en Murcia.

-Niña de pelo corto, talla de camiseta XS, pantalón talla 34 y altura 1,54 m, para rodar en Murcia los días 3, 4 y 5 de septiembre.

-Jugadores de baloncesto, disponibles los días 4 y 5 de septiembre en Murcia.

-Niño rubio de entre 5 y 7 años, que mida entre 1,18 y 1,22 m, para ser doble en Murcia los días 3, 4 y 5 de septiembre.

-Hombres y mujeres de todas las edades con aspecto norteamericano, para rodar el 5 de septiembre en Murcia.

-Chicos y chicas que sepan montar en skate, disponibles el 4 de septiembre en Murcia.

-Asiáticos de todas las edades, disponibles para rodar el 5 de septiembre en Cartagena.

La oferta de trabajo es remunerada y cuenta con alta en la Seguridad Social. Además, no se requiere experiencia previa para participar. Para inscribirse en el casting, se debe enviar un mensaje por WhatsApp al número de teléfono indicado en cada anuncio con todos los datos que se especifican en la oferta.

Todos los detalles y requisitos están disponibles en el perfil de Instagram de Temps Audiovisual (@temps.audiovisual), donde han publicado todas las ofertas. Además, es imprescindible registrarse previamente en la página web casting.temps.es. No dejes escapar esta oportunidad si siempre has soñado con formar parte del mundo audiovisual y dar tus primeros pasos como actor.