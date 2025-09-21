La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos personas pasean con paragüas por Murcia en un día de lluvia. Javier Carrión / AGM

Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia

Las precipitaciones pueden ir acompañadas de granizo según la Aemet

A.G.A

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:53

El verano se despedirá de la Región de Murcia con lluvias y tormentas. La Aemet activó el avisó amarillo para las comarcas del Noroeste y el Valle del Guadalentí para este domingo por fenómenos que pueden dejar lluvias y tormentas de hasta 15 litros en una hora. Además, las precipitaciones pueden ir acompañadas de granizo. La alerta permanecerá activa entre las 14:00 y las 21:00 horas, con una probabilidad que oscilará entre el 40 y el 70%.

Por lo tanto, los municipios de la Región que estarán en aviso por fuertes lluvias desde el mediodía de este domingo son Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla, Bullas, Calasparra, Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Mazarrón, Totana, Aledo, Alhama de Murcia y Librilla.

En la ciudad de Murcia también se esperan precipitaciones. La probabilidad de precipitación más alta, del 75%, es entre las 12:00 y las 18:00 horas. A partir de las seis de la tarde, la previsión de lluvias es del 0% en la capital regional. Por su parte, en Cartagena la posibilidad de lluvia es del 55% hasta las 12:00. Entre esta hora y las seis de la tarde la previsión baja hasta el 30%. En Yecla, la probabilidad de lluvia se sitúa en el 80% hasta las 18:00.

