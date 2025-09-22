Otro aviso por tormentas en la Región de Murcia para empezar la semana La Aemet prevé fuertes precipitaciones que pueden descargar hasta 20 litros en una hora

Un hombre circula en patinete en un día con lluvia en la ciudad de Murcia en una imagen de archivo

A.G.A. Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:55 | Actualizado 11:06h. Comenta Compartir

La Región de Murcia recibirá el otoño con cielos encapotados y fuertes lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología emitió un aviso amarillo para toda la Región que permanecerá activo entre las diez de la noche de este lunes y las ocho de mañana del martes. Durante estas diez horas se pueden producir tormentas que descarguen hasta 20 litros en una hora, aunque la Aemet advierte que los fenómenos es posible que produzcan tormentas de mayor intesidad de forma puntual.

En las comarcas del Valle del Guadalentín y el Campo de Cartagena la probabilidad de precipitaciones se sitúa por encima del 70%. De esta manera, los municipios de la Región donde hay más posibilidades de que llueva son Lorca, Águilas, Mazarrón, Totana, Alhama de Murcia, Puerto Lumbreras, Librilla, Cartagena, Fuente Álamo, La Unión y Torre Pacheco.

Por su parte, en el Altiplano, el Noroeste y la Vega del Segura la probabilidad de lluvia oscilará entre el 40 y el 70%. Así, la llegada del otoño a la Región, prevista para las 20.19 horas de este lunes, puede venir acompañada de tormentas en muchos puntos.

La despedida del verano en la Comunidad también estuvo pasada por agua, ya que una tormenta hizo acto de presencia en la tarde del domingo, dejando precipitaciones en los municipios del Noroeste y Mula, donde cayó granizo y se registraron 11 litros, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La lluvia, acompañada por fuertes rachas de viento, también hizo acto de presencia en Alguazas. Fue el municipio de la Región donde más llovió, con más de 15 litros. Además, en Moratalla precipitaron caasi 11 litros y en Molina de Segura, ,más de 10.