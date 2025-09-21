La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tormenta y granizo en Mula, este domingo por la tarde. José A. Rodríguez / MeteOrihuela

Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas

Las precipitaciones se concentran en los municipios del interior, pero perderán fuerza en su avance hacia la costa

A.G.B.

Murcia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:10

La última tormenta del verano ha llegado a la Región de Murcia este domingo, el mismo día que se despide esta estación. El tiempo ha dado un giro radical durante el fin de semana: de sol y máximas que alcanzaban los 35 grados hace apenas 48 horas, a cielos grises y lluvias y granizo para cerrar la semana en gran parte de los municipios.

La tormenta, breve pero intenta, ha entrado a la Región de Murcia por el interior y ha descargado primero en zonas del Noroeste y Mula, una de las localidades donde las precipitaciones han caído en forma de granizo, dejando imágenes que han recorrido las redes sociales. La lluvia, acompañada de fuertes rachas de vento, se ha desplazado hacia el este, a Murcia, Molina de Segura y otros municipios vecinos.

Hasta las 18 horas, las precipitaciones más abundantes se han registrado en Alguazas, donde han caído unos 15 litros por metro cuadrado en una hora, según los datos recogidos por la Confederación Hidrográfica del Segura.

La Aemet mantiene activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas en las comarcas del Noroeste y el Valle del Guadalentín hasta las 21 horas. La previsión es que el temporal pierda fuerza según avance hacia la costa, como apunta MeteOrihuela en su cuenta de X (antes Twitter).

Lluvias en todo el Mediterráneo

Los avisos de la Aemet se extienden este domingo por todas las comunidades del Mediterráneo. En zonas de Almería y Valencia las lluvias también han caído con fuerza, aunque las alertas más elevadas se concentran en el norte de Castellón y el litoral de Cataluña, que están en aviso naranja durante toda la tarde.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  2. 2 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  3. 3

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  5. 5 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  6. 6

    Afectados por accidentes de tráfico en la Región de Murcia llaman a la prudencia: «La gente no valora lo que puede perder»
  7. 7 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  8. 8

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses
  9. 9

    El alcalde de Santomera estalla ante el asedio de Vox a los centros de menores: «Estamos hablando de niños, coño»
  10. 10

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas

Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas