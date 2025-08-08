El PP pide a la oposición, en referencia al veto de Jumilla, que abandone «el uso político de una mentira» La portavoz popular en la Región, Miriam Guardiola, asegura que «la enmienda aprobada por el Ayuntamiento no establece ninguna prohibición que contravenga los derechos y libertades reconocidos en la Constitución»

LA VERDAD Viernes, 8 de agosto 2025, 16:00

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, en referencia a las críticas surgidas a raíz del veto de PP y Vox en Jumilla a festejos islámicos en instalaciones deportivas públicas, ha pedido este viernes al resto de partidos que «abandonen el uso político e indecente de una manipulación» porque ellos «son los primeros que alimentan los discursos de odio por puro interés propio».

Para Guardiola, queda patente que «están lanzando mensajes para dividir y enfrentar a la sociedad» y ha advertido de que «estamos ante una polémica ficticia más, una cortina de humo con la que intentan tapar los escándalos de corrupción que rodean al partido socialista en su conjunto».

Además, Guardiola ha exigido a la delegada del Gobierno que deje de actuar como altavoz de Pedro Sánchez y «empiece a defender a los ciudadanos», promoviendo cambios legislativos que impidan que «delincuentes reincidentes sigan campando a sus anchas», como ha ocurrido en el caso del agresor de Torre Pacheco.

La portavoz del PPRM ha recordado que el texto de la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Jumilla la semana pasada «no establece ningún veto ni ninguna prohibición que contravenga los derechos y libertades reconocidos en la Constitución».

Desde el Partido Popular, incide Guardiola, «seguiremos defendiendo la convivencia, el respeto y la libertad, frente a quienes intentan dividir a los ciudadanos con bulos y confrontación». Así, ha defendido que «respetamos y defendemos la Constitución Española en todos sus términos» y en lo que en lo que se refiere al ejercicio de la libertad religiosa, que «merece el máximo respeto», ha subrayado.