La Delegada del Gobierno anuncia acciones judiciales si ven ilegalidades en el veto en Jumilla Mariola Guevara critica el «silencio» del Gobierno regional del PP frente a Vox, a quienes acusa de buscar «que salte la chispa»

Lázaro Giménez Viernes, 8 de agosto 2025, 14:11

La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, desvinculó este viernes el escenario que se puede dar en Jumilla de los altercados que se dieron hace tres semanas en la localidad de Torre Pacheco. Tras la moción aprobada que restringe el uso de espacios deportivos públicos para uso religioso (unos espacios que hasta ahora con esa finalidad solo solicitaba la comunidad musulmana), Guevara manifestó que «el escenario es distinto al de Torre Pacheco, aunque la estrategia es la misma: generar una fractura con la sociedad musulmana».

Aclaró que por eso mismo a día de hoy no hay previsto ningún despliegue ni refuerzo policial en esta localidad. Sin embargo, también destacó que, dado que Jumilla se encuentra inmersa en sus fiestas patronales, por ese motivo también hay activo el dispositivo especial habitual para estos días. Igual que ya ayer detalló el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recordó que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), además de los servicios de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están monitorizando y rastreando posibles mensajes de odio al respecto.

Guevara mantiene que está claro lo que se pretende: «No me cabe duda. Se busca que salte la chispa [por parte de Vox], con el beneplácito del PP» y aseguró que «lo van a intentar en todos los municipios que puedan». En este punto, lamentó el silencio del Gobierno regional del popular Fernando López Miras, que ve «arrodillado ante Vox».

Del acuerdo del Pleno municipal del Ayuntamiento de Jumilla, a instancias de Vox y que sirvió al PP para que no bloqueara la tramitación del Presupuesto de este año, Guevara subrayó que «ha intentado maquillar y camuflar el racismo y la xenofobia de esta moción».

A propósito de la legalidad de una medida que, a pesar de la aprobación de una moción al respecto en el Pleno de finales de julio, aún se tiene que elaborar y aprobar, adelantó la delegada del Gobierno que «tomaremos las acciones legales que correspondan si vemos que hay ilegalidades» en su contenido o algún tipo de vulneración de derechos fundamentales. Aquí, recordó el papel que tiene el secretario municipal del Ayuntamiento, encargado de advertir sobre aquellos puntos que pudieran incurrir en ilícitos.