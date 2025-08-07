La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Domingo, el vecino agredido en Torre Pacheco. ABC

El vecino agredido en Torre Pacheco lamenta la puesta en libertad de su agresor

«Espero que no le toque a otro», ha asegurado tras reconcoer que siente «impotencia» por la decisión

E.P.

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:59

Domingo, la víctima de la agresión en Torre Pacheco lamentó este jueves la puesta en libertad provisional del joven de 19 años acusado de golpearle el pasado 9 de julio, por lo que ha manifestado una sensación de «impotencia». Además, espera «que no le toque a otro».

Preguntado al respecto en el programa 'En boca de todos' del canal 'Cuatro', el varón de 68 años se mostró inicialmente reticente a la hora de opinar y posteriormente manifestó su sorpresa respecto a la puesta en libertad provisional de su agresor, quien fue detenido en Errenteria (País Vasco) el pasado 14 de julio y enviado al día siguiente a prisión provisional y sin fianza.

La jueza de la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de San Javier, tras decretar este miércoles la medida, estableció también la prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicación con la víctima, la prohibición de acudir o residir en el municipio de Torre Pacheco, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales para el investigado.

Cabe recordar que los altercados ocurridos en Torre Pacheco el pasado mes de julio comenzaron a raíz de esta agresión. En total, dejaron 700 personas identificadas, 140 denunciadas y 10 detenidos, así como 12 auxilios, según confirmó la semana pasada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que se desplazó a la localidad para felicitar a los agentes que participaron en el dispositivo y mantener reuniones con autoridades, entre ellas el alcalde.

