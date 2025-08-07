El vecino agredido en Torre Pacheco lamenta la puesta en libertad de su agresor «Espero que no le toque a otro», ha asegurado tras reconcoer que siente «impotencia» por la decisión

E.P. Jueves, 7 de agosto 2025, 20:59 | Actualizado 21:25h.

Domingo, la víctima de la agresión en Torre Pacheco lamentó este jueves la puesta en libertad provisional del joven de 19 años acusado de golpearle el pasado 9 de julio, por lo que ha manifestado una sensación de «impotencia». Además, espera «que no le toque a otro».

Preguntado al respecto en el programa 'En boca de todos' del canal 'Cuatro', el varón de 68 años se mostró inicialmente reticente a la hora de opinar y posteriormente manifestó su sorpresa respecto a la puesta en libertad provisional de su agresor, quien fue detenido en Errenteria (País Vasco) el pasado 14 de julio y enviado al día siguiente a prisión provisional y sin fianza.

La jueza de la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de San Javier, tras decretar este miércoles la medida, estableció también la prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicación con la víctima, la prohibición de acudir o residir en el municipio de Torre Pacheco, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales para el investigado.

Cabe recordar que los altercados ocurridos en Torre Pacheco el pasado mes de julio comenzaron a raíz de esta agresión. En total, dejaron 700 personas identificadas, 140 denunciadas y 10 detenidos, así como 12 auxilios, según confirmó la semana pasada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que se desplazó a la localidad para felicitar a los agentes que participaron en el dispositivo y mantener reuniones con autoridades, entre ellas el alcalde.

