Podemos exige a Miras el cese de la alcaldesa de Jumilla y el PSRM presentará una moción La diputada María Marín acusa al presidente regional de seguir «parapetado en su silencio cómplice», mientras que la portavoz socialista Carmina Fernández llama al PP a «posicionarse»

LA VERDAD Viernes, 8 de agosto 2025, 13:42 | Actualizado 14:13h.

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, pidió este viernes al presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, el cese de la alcaldesa de Jumilla, Severa González, tras el veto a festejos islámicos en instalaciones deportivas del municipio.

Marín denunció que «después de dos días en los que la Región de Murcia ha sido la vergüenza nacional en todos los medios, el presidente Fernando López Miras sigue parapetado en su silencio cómplice». «Mientras el PP y Vox atacan en Jumilla algo tan fundamental como la libertad de culto y la Región acapara titulares negativos, el presidente sigue desaparecido», criticó.

Según la portavoz morada, la estrategia de Vox «es muy clara», ya que «quieren dinamitar la convivencia en la Región y buscan desesperadamente provocar un conflicto donde no lo había». Para ella, «lo peor es que tienen enfrente a un presidente que vendería el alma con tal de seguir en el poder».

«Hoy López Miras tiene que aclarar si está de acuerdo con lo que ha pasado en Jumilla y si va a permitir que estos ataques islamófobos y racistas se extiendan a otros municipios», declara Marín. Según ella, «si no está de acuerdo, ya está tardando en pedir a la alcaldesa de Jumilla que dimita». «Severa González no puede seguir ni un minuto más en el cargo», concluyó.

«El Partido Popular tiene que posicionarse»

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Carmina Fernández, anunció que la formación presentará mociones en el parlamento autonómico y en todos los ayuntamientos para «garantizar el uso de los espacios públicos para la celebración de eventos de interés social, cultural o religioso, tal y como se ha venido desarrollando hasta ahora, sin limitaciones de ningún tipo por motivos de raza, religión u orientación sexual, entre otros».

«El Partido Popular tiene que posicionarse: o está del lado del odio o está del lado de la democracia. En materia de derechos fundamentales no hay lugar para la equidistancia», indicó.

La socialista explicó que las iniciativas presentadas por el Partido Popular y Vox en el pleno del Ayuntamiento de Jumilla, con el objetivo de impedir la celebración de actos religiosos islámicos en instalaciones deportivas de la localidad, obligan a dar este paso adelante para defender los valores, derechos y libertades que blinda nuestra Constitución en la Región de Murcia.

«La moción aprobada por el Partido Popular en Jumilla, con la abstención de Vox, es inconstitucional. Estamos hablando de una iniciativa con una motivación racista y xenófoba, contra la que se ha posicionado incluso la Iglesia Católica. En una democracia como la nuestra no cabe ningún tipo de discriminación o restricción por razón de origen, raza o religión», afirmó.

Carmina Fernández recordó que España es un Estado aconfesional y que, por tanto, ni tiene una religión oficial ni impone limitaciones a la práctica de las religiones por parte de la ciudadanía. En este sentido, explicó que el artículo 16 de la Constitución «garantiza la libertad religiosa y de culto, y establece que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, un marco legal que permite, por ejemplo, la organización de procesiones o concentraciones religiosas en espacios públicos, como es el caso de nuestra Semana Santa».

Carmina Fernández aseguró que los «terribles disturbios» ocurridos en Torre Pacheco el pasado mes de julio son la consecuencia más visible del odio que están alimentando la derecha y la ultraderecha, e hizo un llamamiento al Partido Popular y a Vox para que pongan fin a esta deriva que pone en riesgo los pilares de nuestra democracia.

«Desde el Partido Socialista, con nuestro secretario general Francisco Lucas, seguiremos defendiendo, con todos los instrumentos a nuestro alcance, la igualdad, la libertad, la convivencia y los derechos humanos», concluyó.

Temas

PSRM

Podemos

Jumilla